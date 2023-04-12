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Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) nedir?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, “Genç girişimcilerimiz için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kuracağız. TARGİB’lerde; iş geliştirme, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, bilişim ve hukuk gibi alanlarda teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunacak şekilde tüm giderlerini karşılayacağımız bir merkez oluşturacağız.” dedi. Peki TARGİB ile hangi hizmetler sunulacak?

14:07 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tarım Girişimcilik Bölgeleri

Tarım Girişimcilik Bölgeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 2023 seçim vaatlerini açıkladı. Beyannamede gençler için yapılacakları sıralarken müjdeleri ardı ardına sıraladı. Erdoğan, "Üniversiteli gençlerimize 'Gençlik Kartı' uygulamasını başlatacağız. Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız.” dedi.

TARGİB ile hangi hizmetler sunulacak?

Erdoğan şunları söyledi: “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Genç girişimcilerimiz için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kuracağız.

TARGİB’lerde ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, genç girişimcilerimize herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi, kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi desteği ve belirli bir süreyle ürün alım garantisi veya sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasını sağlayacağız. Kuracağımız tüm TARGİB’lerde; iş geliştirme, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, bilişim ve hukuk gibi alanlarda teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunacak şekilde tüm giderlerini karşılayacağımız bir merkez oluşturacağız.”



#TARGİB
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#ak parti seçim beyannamesi
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