Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen lisans mezunu adayların katılım gösterdiği ALES sınavının üçüncü ve yılın son sınavı için başvurular başladı. ÖSYM tarafından ALES başvuru kılavuzu yayınlandı. Peki, ALES başvuruları nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte detaylar...

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru ücreti kılavuz yayımlanınca netlik kazandı. ALES oturumunda başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 21 Kasım tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilecek.