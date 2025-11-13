Altında rekor artış: Gram altın fiyatı 10 ayda yüzde 98 yükseldi

Dolar ve euronun TL karşısında değer kazanmasına rağmen enflasyonun altında kaldığını vurgulayan Salih Özman, "Son yıllarda olduğu gibi 2025’te de altın, şu ana kadar en çok kazandıran geleneksel yatırım aracı oldu. ONS bazında da altın ciddi oranda değerlendi. Yılbaşında 1 ONS altın 2 bin 613 dolarken bugün 4 bin 233 dolara yükseldi. Türkiye’de ise 24 ayar gram altın yılbaşında 3 bin TL iken şu anda 5 bin 952 TL. Bu da yatırımcıya yüzde 98 kazanç anlamına geliyor. Yani yılbaşında 100 bin TL’lik altın alan bir yatırımcı bugün 198 bin TL’ye sahip. Dolar kuru yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 artış sağladı, euro ise yüzde 33 yükseldi. Ancak her ikisi de enflasyonun altında kaldı. Altın ise enflasyonun yüzde 60 üzerinde gelir sağlayarak bu yılın açık ara kazandıranı oldu. Görünen o ki, 2025’in şampiyonu da yine altın olacak" dedi.