Ankara sahur vakti 6 Mart 2025: Ankara'da sahur saat kaçta? Diyanet Ankara İmsak vakti

Ramazan ayında iftar ve sahur vakitleri oruç ibadetini yerine getirenler tarafından araştırılıyor. Ankara'da sahur vakti yaklaşırken, imsak ne zaman, sahura kaç dakika kaldı? gibi sorular sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Ankara İmsakiyesi ile bu soruların yanıtını net bir şekilde yanıtlamış durumda. İşte 6 Mart Ankara sahur vakti.





ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA? 6 MART

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara İmsakiyesine göre, Ankara'da bugün (6 Mart) sahur saat 05.45'te olacak.

Ramazan Neden Özeldir?





Allah, Rahman ve Rahim’dir, sonsuz merhamet sahibidir. Sınırsız rahmeti ile bütün evreni kuşatır; dünyada ve ahirette kullarına bu engin merhameti ile muamele eder. Doğruluktan ayrılmamaları için onlara yol gösterir, kötülük yapmamaları konusunda uyarır, hata yaptıklarında bağışlar, iyilik yapmaları için çeşitli fırsatlar sunar. Onların daha iyi bir insan, daha iyi bir kul olmaları için “zaman” içerisinde bazı özel zamanlar var eder.





Bu “özel” zamanları değerlendirerek kullarının daha bereketli bir ömür geçirmelerini diler. Bu özel ve güzel zamanlarda kulları Rablerine her zamankinden daha fazla yönelsinler, gece ve gündüz kendisini ansınlar, bütün benlikleriyle O’na yaklaşsınlar ister. Kötülüklerden uzak durup günahlarından arınsınlar, tertemiz olsunlar ister. Bu vakitlerde, insanların birbirlerine de daha fazla yakınlaşmalarını, yardıma ihtiyacı olanların kapısını çalmalarını muhtaçları sevindirmelerini, böylece daha iyi bir insan olmalarını ister. Allah, bu vakitlerde yapılan iyiliklerin karşılığını da kat kat verir, çünkü O, Rahman’dır, Rahim’dir. Rabbimizin, sonsuz rahmetinin yansıması olan bu “mübarek zamanlar”dan biri de Ramazan ayıdır.



