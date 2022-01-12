Özgün AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuç ekranı
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuç ekranı!

AÖF final sonuçları ile ilgili son durum yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek resmi açıklamaya çevirenlerin sayısı giderek artarken "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusuna da yanıt aranıyor. Güz dönemi final sınavlarının ardından AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuç ekranı!
AÖF

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılan AÖF final sınavları sona erince, gözler AÖF sınav sonuçları için sonuç sorgulama ekranına çevrildi.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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