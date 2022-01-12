AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuç ekranı!

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılan AÖF final sınavları sona erince, gözler AÖF sınav sonuçları için sonuç sorgulama ekranına çevrildi.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

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