AÖF SINAV TARİH DUYURUSU: AÖF sınavları ne zaman, güz dönemi vize sınav tarihleri hangi günler?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 Güz Dönemi sınav takvimi açıklandı. Dönem sonu sınavlarına hazırlanmakta olan öğrenciler, AÖF sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu? İşte Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan güncel bilgiler…
Açıköğretim öğrencilerinin merakla beklediği AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri netleşti. Anadolu Üniversitesi, dönem sınavlarının uygulanacağı günleri duyururken, öğrenciler artık gözünü sınav giriş belgelerine çevirdi. Peki AÖF sınavları hangi tarihlerde yapılacak, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.