AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sınavı nasıl yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başlamasıyla Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri merak kazandı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okuluna kısa bir süre kala yaz okulu sınavlarının online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi 10 Ağustos 2021, 23:58 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2021, 00:05 Yeni Şafak