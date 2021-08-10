Özgün AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sınavı nasıl yapılacak?
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AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sınavı nasıl yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başlamasıyla Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri merak kazandı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okuluna kısa bir süre kala yaz okulu sınavlarının online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sınavı nasıl yapılacak?
aöf

Eksik dersleri tamamlama ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar tamamlama şansı sunan AÖF yaz okulu tarihi belli oldu.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda kayıtları tamamlanan AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül'de gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme geçtiğimiz haftalarda resmi siteden yayınlandı. Yapılan duyuru şu şekilde;

“2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. “

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