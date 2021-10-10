AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

“Açık lise AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak?” soruları için yanıt aramaya başlandı. AÖL 1. dönem sınav tarihi belli oldu mu? AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Eğitim-öğretim döneminin bu yıl yüz yüze yapılması nedeniyle AÖL sınavlarının da yüz yüze gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.