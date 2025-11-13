AT-802 yangın söndürme uçağı özellikleri neler? Türkiye’de kaç tane Air Tractor AT-802 var? İşte tüm özellikleri

Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçları arasında öne çıkan Air Tractor AT-802 Fire Boss, hızlı müdahale kapasitesi ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Tek motorlu yapısı, amfibi şamandıraları ve bilgisayar kontrollü boşaltma sistemi sayesinde AT-802, birçok büyük tanker uçağın performansını geride bırakıyor. Peki AT-802 yangın söndürme uçağının öne çıkan teknik özellikleri neler? Türkiye’de kaç tane Air Tractor AT-802 var? İşte tüm detaylar…
Air Tractor AT-802 Fire Boss’un en büyük avantajı, uçuş sırasında göl, gölet veya deniz yüzeyine temas ederek 3.100 litrelik su deposunu yalnızca 30 saniyede doldurabilmesi. Bu özellik, atış çevrim süresini büyük ölçüde kısaltıyor ve uçağın yangın hattına çok daha hızlı dönmesini sağlıyor.
Güçlü türbin motoru: PT6A-67F
Uçakta kullanılan PT6A-67F turboprop motor, yüksek güvenilirliği ve düşük ısınma süresiyle biliniyor. Motorun ısınma gerektirmemesi sayesinde pilotlar, alarmdan sadece 5 dakika sonra tam yükle havalanabiliyor. Uçağın azami hızı 300 km/saate yaklaşıyor.
Amfibi şamandıralarla yüksek manevra kabiliyeti
Wipaire 10.000 serisi amfibi şamandıralar, AT-802’ye benzersiz hareket kabiliyeti kazandırıyor:
-Kısa ve hazırlıksız pistlere inebilir
-Sulak alanlara temas ederek hızlı su ikmali yapabilir
-Yakıt ikmalini göllerde ve denizlerde gerçekleştirebilir
-Dar vadiler, orman içleri ve kentsel-orman arayüzlerinde güvenle görev yapabilir
Bu özellikler, büyük tanker uçaklarının ulaşamadığı bölgelerde AT-802’yi kritik bir ilk müdahale aracı hâline getiriyor.
Akıllı ve programlanabilir boşaltma sistemi
Uçakta bulunan bilgisayar kontrollü boşaltma sistemi, pilotun atış seviyesi, miktarı ve yere göre hız ayarı yapabilmesini sağlıyor. Sistem, uçak türbülans ve hız değişimlerine göre kapak açıklığını otomatik olarak ayarlayarak suyun hedefe eşit ve hassas bir şekilde yayılmasını sağlıyor.
Köpük enjeksiyon sistemi
AT-802’nin belirli konfigürasyonlarında, tanktaki suya yangın türüne göre en doğru oranda köpük ekleyen bir enjektör sistemi bulunuyor. Bu özellik özellikle devriye uçuşlarında etkili oluyor; köpük kullanılmazsa sistem, dolu hâlde üsse geri dönebiliyor.
Tam yükle güvenli iniş yapabilen nadir uçaklardan
AT-802 Fire Boss’un gövdesi ve fren sistemi, 3.987 kg su yüklüyken bile güvenli iniş yapabilecek şekilde güçlendirilmiş. Uçak, 7.257 kg maksimum kalkış ağırlığıyla iniş gerçekleştirebiliyor. Bu yetenek, birçok yangın söndürme uçağında bulunmayan önemli bir güvenlik avantajı.
AT-802 yangın söndürme uçağı tteknik özellikleri
- Pratt & Whitney PT6A-67AG 1350 SHP turboprop motor
- 5 palalı Hartzell sabit hızlı ters itişli pervane
- 820 galon (3.100 L) ısı dayanımlı fiberglass su tankı
- 18 galon köpük tankı
- Bilgisayar kontrollü boşaltma kapakları
- Hidrolik kapak aktüatörü
- Pilot arayüz sistemi (debi, hız ve atış seviyesi seçimi)
- 3 inç çift alt dolum valfleri
- 254 galon yakıt kapasitesi
- Düşük basınçlı 32 inç lastikler (çift 4 pistonlu frenler)
- Elektrikli yüksek kaldırma flapları
- Hoerner wingtip'ler
- 600W geri çekilebilir iniş farları
- Klima, ısıtıcı, cam silecek sistemi
- 16.000 lbs FAA maksimum kalkış ağırlığı sertifikası
Türkiye’de kaç tane AT-802 var?
Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede kullandığı AT-802 “Fire Boss” uçaklarının sayısı merak konusu oldu. Son yıllarda artan yangın riskine karşı hava filosunu genişleten Türkiye, toplam 20 adet AT-802 için anlaşma yapmıştı. Teslimatlar kademeli olarak sürerken, şu anda envanterde en az 8 adet AT-802’nin aktif olarak görev yaptığı konuşulanlar arasında. Hem amfibi şamandıralı hem de kara iniş-kalkışlı modellerden oluşan bu uçaklar, hızlı su dolumu ve yüksek manevra kabiliyetiyle kritik öneme sahip.