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Denver Nuggets deplasmanda Atlanta Hawks’ı 129-122 mağlup etti: Bogdan Bogdanovic kariyer rekoru kırdı

NBA’de son şampiyon Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 129-122 yenerek sezonun 15. galibiyetine imza attı. Hawks'ta, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bogdan Bogdanovic, 10'u üçlük olmak üzere kariyer rekoru 40 sayı ile mücadeleyi tamamladı. Nuggets'a, Jamal Murray 29 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Nikola Jokic 25 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Julian Strawther 22 sayı ve 5 top çalma ile galibiyette büyük rol oynadı. Atlanta Hawks - Denver Nuggets maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:29 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
NBA’de Son şampiyon Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 129-122 yenerek sezonun 15. galibiyetine imza attı.
NBA’de Son şampiyon Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 129-122 yenerek sezonun 15. galibiyetine imza attı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 129-122 yendi. Hawks'ta, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bogdan Bogdanovic, 10'u üçlük olmak üzere kariyer rekoru 40 sayı, Dejounte Murray 21 sayı ve 6 ribaunt, Trae Young 19 sayı ve 9 asist, Saddiq Bey 16 sayı ve 4 ribaunt, Clint Capela 14 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi. Nuggets'a, Jamal Murray 29 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Nikola Jokic 25 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Julian Strawther 22 sayı ve 5 top çalma, Aaron Gordon 18 sayı ve 12 ribaunt, Reggie Jackson 12 sayı ve 6 asistle galibiyeti getirdi. Atlanta Hawks - Denver Nuggets maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ATLANTA HAWKS - DENVER NUGGETS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 123-131

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 146-101

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 104-94

Charlotte Hornets-Miami Heat: 114-116

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 122-129

New York Knicks-Toronto Raptors: 136-130

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 93-82

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 133-129 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 113-120

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 134-120

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 121-107

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 131-118

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 132-127



#Atlanta Hawks
#Denver Nuggets
#NBA
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