Amerikan Basketbol Ligi’nde Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 129-122 yendi. Hawks'ta, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bogdan Bogdanovic, 10'u üçlük olmak üzere kariyer rekoru 40 sayı, Dejounte Murray 21 sayı ve 6 ribaunt, Trae Young 19 sayı ve 9 asist, Saddiq Bey 16 sayı ve 4 ribaunt, Clint Capela 14 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi. Nuggets'a, Jamal Murray 29 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Nikola Jokic 25 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Julian Strawther 22 sayı ve 5 top çalma, Aaron Gordon 18 sayı ve 12 ribaunt, Reggie Jackson 12 sayı ve 6 asistle galibiyeti getirdi. Atlanta Hawks - Denver Nuggets maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ATLANTA HAWKS - DENVER NUGGETS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 123-131
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 146-101
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 104-94
Charlotte Hornets-Miami Heat: 114-116
Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 122-129
New York Knicks-Toronto Raptors: 136-130
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 93-82
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 133-129 (uzatmada)
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 113-120
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 134-120
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 121-107
Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 131-118
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 132-127