Aydın seçim sonuçları
AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mustafa Savaş
2- Seda Sarıbaş
3- Ömer Özmen
4- Mustafa Abak
5- Mehmet Umut Tuncer
6- Duygu Göğde
7- Murat Gün
8- Mehmet Arkun
CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Bülent Tezcan
2. HüseyinYıldız
3. Süleyman Bülbül
4. Evrim Karakoz
5. Nilüfer Ünüvar
6. Gamze Yolcu Metin
7. Ziya Yılmaz
8. Nebahat Oskay Ürün
İYİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ömer Karakaş
2- Ahmet Ertürk
3- Tuğça Canpolat Yılmaz
4- Erhan Algan
5- Semra Yücel
6- Fevzi Köse
7- Cemal Sarı
8- Pınar Öncer
MHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 DENİZ DEPBOYLU
2 BURAK PEHLİVAN
3 YUSUF KEREMİT
4 BURHAN UÇAŞ
5 ETEM YEŞİLYURT
6 ÇETİN DURMAZ
7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU
8 CENGİZ ATASEVEN
YEŞİL SOL PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EBRÜ GÜNAY
ROJİN TANHAN DOĞAN
SİNAN ÇAKMAKÇİ
MEDİHA AYHAN
ABDURRAHMAN SARAN
ALİ DAĞ
ZERRİN ALPARSLAN
MUHARREM ŞENOL
MEMLEKET PARTİSİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Cavit Yenipazarlı
2-Sibel Işık
3-Caner Ünlü
4-Ahmet Güleryüz
5-Pembe Koç
6-Tolga İnci
7-Seyhan Ateş
8-Sinan Yağız
2023 seçimleri Aydın seçim sonuçları
Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Aydın milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Aydın’da hangi parti ne kadar oy aldı? Aydın’da hangi parti kazandı?
- CHP % 33,9
- AK Parti % 32,5
- İYİ Parti % 14,8
- HDP % 9,4
- MHP % 8,1
Aydın yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu oyların % 53,94’ünü alırken, AK Parti adayı Mustafa Savaş ise oyların % 43,74’ünü aldı.
AYDIN’IN İLÇELERİ NELER?
Aydın ili, Merkez (Aydın), Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ilçelerinden meydana gelmiştir.
AYDIN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası kabul edilen kararla TBMM üye sayısı 550'den 600 vekile çıkarılırken daha önce 7 milletvekili çıkarabilen Aydın bu seçimle beraber 8 milletvekili çıkaracaktır.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1