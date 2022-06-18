YKS AYT, YDT oturumları ne zaman, saat kaçta? AYT, YDT ne kadar sürüyor?

Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yaklaşık 3 milyon sınav katılımcısı ÖSYM tarafından paylaşılan sınava dair detayları merak ediyor. Peki, yarın gerçekleştirilecek olan YKS ( AYT, YDT) oturumları saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor ve ne kadar sürüyor?
AYT 2022 SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
İkinci oturum saat 10.15’te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecektir.
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
YDT 2022 SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Üçüncü oturum saat 15.45’te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecektir.
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022