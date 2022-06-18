YKS AYT, YDT oturumları ne zaman, saat kaçta? AYT, YDT ne kadar sürüyor? 2022-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü. TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulandı. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girdi. İlk oturumu gerçekleştirilen YKS sınavının 2. ve 3. oturumları olan AYT ve YDT oturumları için bekleyiş devam ederken AYT ve YTD sınavlarının saat kaçta başlayacağı ve ne kadar süreceği merak kazandı. Peki, 2022 AYT, YDT ne zaman, saat kaçta başlayacak? AYT YDT kaç dakika sürecek? İşte ayrıntılar...

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