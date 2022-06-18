Özgün YKS AYT, YDT oturumları ne zaman, saat kaçta? AYT, YDT ne kadar sürüyor?
ÖZGÜN HABERLER

YKS AYT, YDT oturumları ne zaman, saat kaçta? AYT, YDT ne kadar sürüyor?

2022-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü. TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulandı. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girdi. İlk oturumu gerçekleştirilen YKS sınavının 2. ve 3. oturumları olan AYT ve YDT oturumları için bekleyiş devam ederken AYT ve YTD sınavlarının saat kaçta başlayacağı ve ne kadar süreceği merak kazandı. Peki, 2022 AYT, YDT ne zaman, saat kaçta başlayacak? AYT YDT kaç dakika sürecek? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AYT ve YDT ne zaman, saat kaçta? AYT, YDT kaç dakika sürecek, kaçta bitecek?
AYT, YDT sınav saati 2022

Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yaklaşık 3 milyon sınav katılımcısı ÖSYM tarafından paylaşılan sınava dair detayları merak ediyor. Peki, yarın gerçekleştirilecek olan YKS ( AYT, YDT) oturumları saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor ve ne kadar sürüyor?

AYT 2022 SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

İkinci oturum saat 10.15’te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecektir.

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

YDT 2022 SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Üçüncü oturum saat 15.45’te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecektir.

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

TYT soruları zor muydu, kolay mıydı? 2022 YKS TYT yorumları!
ÖZGÜN
TYT soruları zor muydu, kolay mıydı? 2022 YKS TYT yorumları!

TYT (Temel Yeterlilik Testi) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? 2022 YKS TYT cevapları
ÖZGÜN
TYT (Temel Yeterlilik Testi) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? 2022 YKS TYT cevapları
İlk kez görücüye çıkacak

'İlk kez görücüye çıkacak'

Mevlana'nın kıyafetlerinden boyu ve kilosu tespit edildi.
Foçada orman yangını

Foça'da orman yangını

​Alevleri söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
İbrahim Kalından İsveç ve Finlandiyaya çağrı

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım.

​Hem fiyatı hem de kilolarıyla dikkat çektiler.

​'Bayrağı babamdan devraldım inşallah kardeşime devredeceğim.'

​Pençe-Kilit'in Sivaslı şehidi 'İçime doğuyor' diyerek vasiyet etmiş.

Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

​Her anını kaydetti: Milyonlarca kişi o anları izledi.

​Avrupa'da alarm verildi: Türkiye'yi etkileyecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.