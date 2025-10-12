Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son depremler listesi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI

Türkiye, jeolojik yapısı itibarıyla aktif fay hatlarına sahip bir bölgede yer alır. Bu fay hatları arasında en bilinenleri Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Batı Anadolu'daki fay sistemleridir. Bu fay hatları, Türkiye'deki sismik aktivitenin büyük bir kısmından sorumludur.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREM BÖLGELERİ

Türkiye, sismik aktivitenin yoğun olduğu bir ülkedir ve ülke genelinde birçok deprem bölgesi bulunmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca uzanan bölge, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'deki önemli deprem bölgelerindendir. Bu bölgeler, tarihsel ve güncel deprem kayıtlarına göre yüksek sismik risk taşımaktadır.



