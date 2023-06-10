Babalar Günü 2023
Babalar Günü ne zaman 2023, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Babalar Günü tarihi yaklaşırken, sürpriz hazırlıkları ve hediye alışverişleri de başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü haziranın üçüncü pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?
Her sene haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran 2022 Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ
Babalar Günü için birçok hediye seçeneği mevcut, Özellikle giyim ve aksesuar seven babalar için Kravat, Gömlek, Kemer, Saat güzel bir tercih olabilir.
Parfüm de en çok tercih edilen hediyelerden birisidir.
Oyun oynamayı seven babalar için ise Oyun konsolu, Konsol oyunları tercih edilebilir.
Taraftar babalar için Forma da tercih edilebilir.