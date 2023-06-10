Babalar Günü ne zaman 2023, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Babalar Günü tarihi yaklaşırken, sürpriz hazırlıkları ve hediye alışverişleri de başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü haziranın üçüncü pazar günü kutlanacak.