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2023 Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü Haziran ayında kutlanıyor. Bu özel günde babasına sürpriz yapıp onları mutlu etmek isteyenler, şimdiden hediye arayışlarına başladı. Bilindiği gibi, Babalar Günü, Haziran ayında kutlanan özel günlerden birisidir. Peki, 2023 Babalar Günü tarihi nedir, ne zaman kutlanacak? Babalar günü bu pazar mı? İşte 2023 babalar günü tarihi...

11:26 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Babalar Günü 2023

Babalar Günü 2023

Babalar Günü ne zaman 2023, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Babalar Günü tarihi yaklaşırken, sürpriz hazırlıkları ve hediye alışverişleri de başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü haziranın üçüncü pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Her sene haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran 2022 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ

Babalar Günü için birçok hediye seçeneği mevcut, Özellikle giyim ve aksesuar seven babalar için Kravat, Gömlek, Kemer, Saat güzel bir tercih olabilir.

Parfüm de en çok tercih edilen hediyelerden birisidir.

Oyun oynamayı seven babalar için ise Oyun konsolu, Konsol oyunları tercih edilebilir.

Taraftar babalar için Forma da tercih edilebilir.



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#babalar günü tarihi
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