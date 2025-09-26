İSKİ tarafından barajladaki genel doluluk oranları açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre İstanbul'da barajların genel doluluk oranı % 31,09 seviyesine geriledi. Peki İSKİ 26 Eylül baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte barajlardaki son durum...
İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 35'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 30,32 olarak ölçüldü. İşte 26 Eylül Cuma 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %22,16
Darlık Barajı: %44,42
Elmalı Barajı: %51,46
Terkos Barajı: %36,51
Alibey Barajı: %17,87