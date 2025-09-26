Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İSKİ baraj doluluk oranı 26 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ baraj doluluk oranı 26 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

13:1726/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Baraj
Baraj

İSKİ tarafından barajladaki genel doluluk oranları açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre İstanbul'da barajların genel doluluk oranı % 31,09 seviyesine geriledi. Peki İSKİ 26 Eylül baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte barajlardaki son durum...

İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 35'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 30,32 olarak ölçüldü. İşte 26 Eylül Cuma 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı: %22,16

Darlık Barajı: %44,42

Elmalı Barajı: %51,46

Terkos Barajı: %36,51

Alibey Barajı: %17,87




#baraj
#iski
#İstanbul Baraj Dolulu Oranı
#Baraj Doluluk Oranları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırtasiye destek ödemesi için başvuru tarihi ve işlemleri nasıl yapılır? e-Devlet kırtasiye yardımı başvuruları 2025