Özgün Berat Kandilinin anlamı ve önemi nedir? Berat Kandilinin faziletleri nelerdir?
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Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Berat Kandili'nin faziletleri nelerdir?

Berat Kandili'nin anlam ve önemi sorusu son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında. 2022 yılında 17 mart tarihinde olan Berat Kandili müslümanlar için oldukça önemli bir yere sahip. İbadet ve af dilemek için en güzel zamanlardan biri olan Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Berat kandili'nin faziletleri nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Berat Kandilinin anlamı ve önemi nedir? Berat Kandilinin faziletleri nelerdir?
​Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Berat Kandili'nin faziletleri nelerdir?

17 mart 2022'de idrak edilecek olan Berat Kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar için af dilemek ve ibadet etmek için en güzel zamanlarda biri olan berat kandilinin anlamı ve önemi nedir? Berat ne demektir? Berat Kandilinin faziletleri nelerdir? Detaylar haberimizde....

Berat ne demek?

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Berat Kandili'nin faziletleri nelerdir?
Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Berat Kandili'nin faziletleri nelerdir?

Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir?

  • Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
  • "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
  • Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Berat Kandili'nin faziletleri nelerdir?
Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Berat Kandili'nin faziletleri nelerdir?

Berat Kandili'nin faziletleri nelerdir?

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

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