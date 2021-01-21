Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 1 - 4

Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 3 gol daha atan Beşiktaş, Karagümrük ekibinin tek golüne mani olamadı. İşte Beşiktaş Karagümrük maç özeti ve golleri.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maç Özeti (İlk Yarı)

5. dakikada sağ kanattan Rosier’in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Aboubakar, pasını bekletmeden yay üzerindeki Mensah’a verdi. Mensah da bekletmeden sol tarafındaki N’koudou’yu gördü. Bu oyuncunun vuruşunu savunmada Ndiaye araya girerek kornere gönderdi.

14. dakikada Aboubakar’ın ceza sahası içi sağ tarafından penaltı noktası üzerinde gönderdiği pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Atiba’nın şutu yandan auta gitti.

30. dakikada orta sahada topla ilerleyen Ndiaye, ceza sahasına girmeden pasını sol taraftaki Borini’ye verdi. Bori’nin yerden etkisiz vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağın sahibi oldu.

42. dakikada Josef de Souza’nın savunma arkasına havadan verdiği pasta Aboubakar ceza alanında topu kontrol etti. Bu futbolcunun rakibini çalımlayarak yerden çektiği şut yandan dışarı gitti.

44. dakikada Mensah ile ceza sahası dışında duvar pası yapan N’koudou, ara pasını penaltı noktası yakınındaki Aboubakar’a aktardı. Aboubakar’ın yerden şık vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maç Özeti (İkinciYarı)

Beşiktaş ikinci yarıya da hızlı başladı. 50. dakikada Vincent Aboubakar'ın pasında savunmadan seken topta, topla buluşan Bernard Mensah şık çalımlarla ceza sahasına giriyor. Ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla plase vuruşuyla sol köşeden topu ağlara gönderiyor.



64. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Josef'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın vuruşunda top yan direkten döndü.

Beşiktaş 66. dakikada skoru 3-0 yaptı. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Rıdvan'ın içeriye çevirdiği topa Larin yatarak kayarak vuruşunu yaptı ve köşeden topu ağlara gönderdi.

Mücadelenin 70. dakikasında fark 4'e çıktı. Mensah'ın pasıyla topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Viviano topu çeldi. Gerilerden gelen Mensah topu tamamladı ve farkı 4'e çıkardı.

78. dakikada sol kanattan arka direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Ndiaye topla buluştu. Rosier'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Fabio Borini farkı 3'e indirdi.

Karşılaşmanın 82. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına sokulan Gökhan Töre'nin pasıyla Ljajic ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunda topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonun başlangıcında Dorukhan'ın topla elle oynadığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 4-1 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 41'e çıkarırken, Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.







Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Deniz Caner Özaral xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Alparslan xx, Fatih xx, Campi xx, Hedenstad xx (Serhat dk. 38 x), Koray xx, Bertolacci xx, Borini xx, Ndiaye xx, Ndao xx, Sobiech xx

Yedekler: Aykut, Efe, Salibur, Murat, Aksel , Jimmy, Emre Çolak, Mevlüt, Muhammed

Teknik Direktör: Şenol Can

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Vida xx, Montero xx, Rıdvan xx, Josef xx, Atiba xx, Nkoudou xx, Mensah xx, Larin xx, Aboubakar xx

Yedekler: Utku, Welinton, Serdar, Oğuzhan, Ghezzal, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Gökhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Aboubakar (dk. 44) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Koray, Hedenstad (Fatih Karagümrük)

Mensah’ın dördüncü gol sevinci

Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Bernard Mensah, Karagümrük karşısında attığı 2 golle bu sezon dördüncü gol sevincini yaşadı.

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelirken, mücadeleye ilk 11’de başlayan Bernard Mensah, galibiyette büyük rol oynadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 50’yi gösterdiğinde ceza sahası dışında topla buluşan ve 2 rakibinden sıyrılarak çok şık bir plase yapan yıldız oyuncu, topu filelere göndererek farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 64. dakikada ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yapan Mensah, bu pozisyonda direğe takıldı.

70. dakikada Larin’in şutunda Viviano’dan dönen topu ağlara gönderen Mensah, bu golden 1 dakika sonra oyun alanının kenarına gelerek yerini Dorukhan Toköz’e bıraktı. Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanında fileleri havalandıran Mensah, 11. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında da takımına gol katkısında bulunmuştu.

Rıdvan’dan üst üste 2. asist

Beşiktaş’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Galatasaray maçının ardından Karagümrük karşısında da asist yaparak üst üste ikinci maçında gol katkısında bulundu.

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve bu sezon Sergen Yalçın’ın en çok şans verdiği isimlerden olan Rıdvan Yılmaz, Karagümrük karşısında da gol katkısında bulundu. Hafta sonunda oynanan Galatasaray derbisinde Josef de Souza’nın attığı golün ortasını yapan genç oyuncu, Karagümrük mücadelesinde de 66. dakikada ise Cyle Larin’in golünde yıldızlaşan isim oldu.

Larin’den aldığı pasla sol kanattan ceza sahası içine girerek penaltı noktası üzerine pasını atan Rıdvan, meşin yuvarlağı bu noktada bulunan Larin’e aktardı. Kanadalı oyuncu fileleri havalandırırken Rıdvan Yılmaz da bu sezonki ikinci asistini yaptı.

Adem Ljajic 10 maç aradan sonra sahada



Beşiktaş’ın Boşnak oyuncusu Adem Ljajic, Karagümrük maçının 74. dakikasında Atiba’nın yerine oyuna dahil olarak 10 maç aradan sonra sahaya çıktı.

Beşiktaş’ın Boşnak futbolcusu Adem Ljajic sahalara geri döndü. 9. haftada oynanan Başakşehir mücadelesinde 18 dakika şans bulan ve sonrasında sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalan Ljajic, Karagümrük karşılaşmasında formasına kavuştu. Mücadelenin 74. dakikasında Atiba’nın yerine oyuna dahil olan Boşnak oyuncu, dakikalar 81’i gösterdiğinde ise Gökhan Töre’nin pasında fileleri havalandırdı. Ancak hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve elle oynama olduğuna hükmederek golü iptal etti.



