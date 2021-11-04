Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'de 12. haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

5 Kasım Cuma (Yarın)

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de puan durumu

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında namağlup unvanını korumaya çalışacak

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, hem galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de namağlup unvanını korumak istiyor.

Bordo-mavililer, geride kalan 11 haftalık bölümde rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı ve ligin tek namağlup takımı olarak zirvede yer aldı.

Karadeniz ekibi, 8 galibiyet, 3 beraberlikle ligde hiçbir rakibine 3 puan şansı tanımadı.

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Ligde 241 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, ligde 241 gündür yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Eksik oyuncular

Trabzonspor'da Gervinho ve Peres sakatlıkları, Edgar da kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kasık ağrısı bulunan Cornelius'un durumu ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Yolculuk yarın

Bordo-mavili ekip, Beşiktaş maçı için yarın İstanbul'a gidecek.

Karadeniz ekibi, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.