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Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi ve adayları

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi nefesler tutulmuş durumda. 26 Kasım Pazar günü saat 10.00'da yapılacak seçime dair merak edilenleri sizler için derledik.

17:21 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?

, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldığını açıkladıktan sonra Hasan Arat ve Serdal Adalı başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Mevcut yönetimde Asbaşkanlık yapan Emre Kocadağ ise seçime iki aday katılmasıyla birlikte aday olmayacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Belirtilen tarihte kongrede çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacak.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hasan Arat'ın ardından son olarak başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı ile birlikte seçimde yarışacak iki aday bulunuyordu. Kocadağ'ın açıklamalarıyla birlikte farklı bir aday çıkmazsa Beşiktaş'ta başkanlık yarışında iki aday olacak.

#Beşiktaş
#Beşiktaş başkanlık seçimi
#Hasan Arat
#Serdal Adalı
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