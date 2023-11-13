, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldığını açıkladıktan sonra Hasan Arat ve Serdal Adalı başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Mevcut yönetimde Asbaşkanlık yapan Emre Kocadağ ise seçime iki aday katılmasıyla birlikte aday olmayacağını açıkladı.