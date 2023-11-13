Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?
BEŞİKTAŞ'TA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Belirtilen tarihte kongrede çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacak.
BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Hasan Arat'ın ardından son olarak başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı ile birlikte seçimde yarışacak iki aday bulunuyordu. Kocadağ'ın açıklamalarıyla birlikte farklı bir aday çıkmazsa Beşiktaş'ta başkanlık yarışında iki aday olacak.