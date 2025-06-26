BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI 2025: BİLSEM öğretmen atama sonuçları sorgulama mebgovtr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2025 yılı öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Atama sonuçları e-Devlet ve Mebbis sistemleri üzerinden kullanıcı bilgileri ile giriş yapılarak sorgulanabilecek.
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, 2025 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında yapılan bölge sözlü sınavı sonrasında tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 30 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak. Sonuçlara, "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA
2025 yılı BİLSEM atama sonuçları e-Devlet ve Mebbis kullanıcı hesapları ile öğrenilebiliyor.
TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek, görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülüne işlenecektir