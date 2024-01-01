|
Özgün

9 Ocak Salı BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM’de bu hafta neler var? Temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı…

BİM aktüel ürünler 9 Ocak Salı 2024 kataloğu yayımlandı. Temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerinde büyük indirimler yeni yılın ikinci haftasında tüketiciyle buluşacak. BİM’de 9 Ocak Salı günü bakliyat çeşitleri ve süt ürünleri reyonunda 5 lt mısır yağı 169,75 TL, 5 kg ekonomik ithal pilavlık pirinç 107,50 TL, 1 kg yağlı kaşar peyniri 189 TL, yarım yağlı yoğurt 5 kg 119 TL ve 2 kg yarım yağlı beyaz peynir 219 TL’den fiyatlarla satışa sunulacak. Temizlik reyonunda ise 60’lı bulaşık makinesi tableti 450 TL, 3 LT çamaşır deterjanı 99 TL, 750 ml mutfak banyo spreyi 36,75 TL, dev rulo kağıt havlu 55 TL’den satılacak. BİM 9 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:31 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Ocak Salı
BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Ocak Salı

BİM’de yeni yılın ikinci haftasında süt ürünleri, bakliyat ve temizlik ürünlerinde indirim fırsatı! 9 Ocak Salı günü BİM’de 2,5 kg pilavlık bulgur 45 TL, nohut 97 TL, 1.500 g domates salçası 89,50 TL, %0,5 yağlı süt 1 lt 18,90 TL, 7 kg toz deterjan 299 TL, Yarım yağlı yoğurt 5 kg 119 TL, makarna ürünleri ise 19 TL paket fiyatı ile reyonlarda yerini alacak. Temizlik kategorisinde 7 kg toz deterjan 299 TL, 1 LT arap sabunu 25,50 TL, Leke çıkartıcı sprey 750 ml 34,50 TL’den fiyatlarla satışta olacak. 9 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 OCAK 2024 SALI

Ariel 7 kg toz deterjan 299 TL

Bulaşık makinesi tableti altmışlı 450 TL

Çamaşır deterjanı 3 lt 99 TL

Mutfak banyo sprey 750 ml 36,75 TL

Arap sabunu 1 lt 25,50 TL

Leke çıkarıcı sprey 750 ml 34,50 TL

Dev rulo kağıt havlu 55 TL

Katı sabun 100 g 15 TL

Gözlük ve ekran temizleme mendili 19,75 TL

100 ağda bandı 24,50 TL

Organik hindistan cevizi yağı 151 lt 45 TL

Peluş mandal toka 35 TL

Soket çorap kadın erkek 58,50 TL


1.200 g yarım yağlı dilimli tost peyniri 89 TL

Yarım yağlı tost peyniri 1.500 g 219 TL

Yarım yağlı beyaz peynir 2 kg 219 TL

Tam yağlı kaşar peyniri 1.000 g 189 TL

Taze peynir çeşitleri sek 150 g 27,50 TL

İçim labne 79,50 TL (3lü paket)

Yarım yağlı yoğurt 5 kg 119 TL,

Yoğurt %3 yağlı 3 kg 85 TL,

Orman meyveli kefir 1 lt 42,50 TL

%0,5 yağlı süt 1 lt 18,90 TL


Saban 2,5 kg pilavlık bulgur 45 TL

Pasta Villa Makarna çeşitleri 19 TL

Nohut 97 TL

Efsane 5 kg ekonomik ithal pilavlık pirinç 107,50 TL

Saban 2,5 kg kırmızı mercimek 55,50 TL

Un Meram 10 kg 125 TL

Tat 1.500 g domates salçası 89,50 TL

Acı tatlı biber salçası 1.450 g adet fiyatı 119,75 TL

Duru 400 g haşlanmış kırmızı fasulye 14,50 TL

Haşlanmış börülce 14,50 TL

Halk margarin paket 69,50 TL


ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu: ŞOK’tan yılın son gününe özel indirim fırsatları!
ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu: ŞOK’tan yılın son gününe özel indirim fırsatları!

ŞOK market 30 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yılın son günlerine özel indirimli ürün fırsatları tüketicilerle buluşuyor. ŞOK’ta bu hafta el yapımı olmasıyla dikkat çeken Homelle markalı kapaklı natural hasır sepet 20x23cm 145 liradan satılacak. Natural hasır küçük sepet 20x23cm 125 lira, orta boy sepet 22x25cm 145 TL’den satışa sunulacak. Columbia ve Vans markalı ayakkabılar sürpriz indirimlerle ve ücretsiz kargo seçenekleriyle reyonlarda yerini alacak. Columbia markalı olarak gelen 38 stokla sınırlı Newton Ridge Plus Waterproof 3499 TL’den, Crestwood waterproof ise 72 stok adetiyle 2799 TL fiyatla satılacak. İşte 30 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.


#BİM
#BİM aktüel ürünler
#9 Ocak 2024
#temel gıda
#temizlik ürünleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ingram ve Williamson ikilisi LeBron’lı Lakers’ı yıktı