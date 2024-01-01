BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak 2024 Cuma günü yeni yıl fırsatlarıyla geliyor. BİM’de bu hafta teknoloji kategorisinde LG Smart TV’ler, Casper VIA ve Tecno Spark telefonlar, HP Notebook ve hızlı şarj aleti gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak. Mutfak ve beyaz eşya kategorisinde ise Yeni nesil elektrikli düdüklü tencere, 1 Litre Stanley Termos, XXL 7.5 Litre Fastfryer, Ankastre ocak, fırın ve davlumbaz gibi birçok ürün büyük fırsatlarla satışa sunulacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak 2024. ve fiyat listesi.