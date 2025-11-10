Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bir takımda 18 futbolcu bahis oynamış: Hangi takımda kaç futbolcu var? İşte en fazla futbolcusu PFDK'ya sevk edilen takımlar

Bir takımda 18 futbolcu bahis oynamış: Hangi takımda kaç futbolcu var? İşte en fazla futbolcusu PFDK'ya sevk edilen takımlar

20:4710/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bir takımda 18 futbolcu bahis oynamış
Bir takımda 18 futbolcu bahis oynamış

Türk futbolu tarihinin en büyük bahis skandalı patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), farklı liglerde forma giyen tam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Skandalın en dikkat çekici bölümü ise 3. Lig takımı Diyarbekir Spor A.Ş.’den tam 18 futbolcunun bahis oynadığı yönündeki tespit oldu. Sadece Diyarbekir değil; Ağrı 1970 Spor, Erbaaspor, Yalova FK, 12 Bingölspor, Mazıdağı Fosfatspor gibi birçok kulüpte de çift haneli sayıda futbolcunun yer aldığı ortaya çıktı. İşte TFF'nin açıklamaları sonrası en fazla futbolcusu PFDK'ya sevk edilen takımlar ve son dakika bilgileri.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun tarihindeki en büyük bahis skandalını açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda tam 1024 futbolcunun bahis oynadığı tespit edildi. Disipline sevk edilen isimler arasında Süper Lig’den 3. Lig’e kadar çok sayıda futbolcu yer alıyor.


Diyarbekir Spor’da 18 futbolcu bahis oynadı

TFF’nin paylaştığı listeye göre en çok futbolcusu PFDK’ya sevk edilen takım, 3. Lig temsilcisi Diyarbekir Spor A.Ş. oldu. Kulübün tam 18 futbolcusunun bahis oynadığı belirlendi. Skandal bununla da sınırlı değil. Ağrı 1970 Spor’da 17, Erbaaspor’da 17, Yalova FK’da 16, 12 Bingölspor’da 15 futbolcunun aynı gerekçeyle disipline sevk edildiği açıklandı.


2. ve 3. Lig maçları iki hafta ertelendi

Skandalın ardından federasyon, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını iki hafta erteleme kararı aldı. Süper Lig ve 1. Lig’de ise fikstürün planlandığı şekilde devam edeceği açıklandı. Bu kararın, soruşturma sürecinde kulüplerin yeni kadro planlamalarını yapabilmeleri için alındığı öğrenildi.


Türk futbolunda güven krizi

Soruşturma, yalnızca futbolcularla sınırlı değil. Bazı hakemlerin ve teknik ekip üyelerinin de bahis oynadığına dair bulguların bulunduğu iddia ediliyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, Türkiye’deki futbol ekonomisinin ve denetim mekanizmasının yeniden yapılandırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.


Futbolseverler tepkili

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, taraftarların büyük tepkisini çekti. Bahis skandalıyla ilgili X (Twitter) üzerinde binlerce yorum yapılırken, soruşturmada adı geçen futbolcularla ilgili de çeşitli paylaşımlar sürüyor.


Bahis soruşturmasında öne çıkan takımlar

Diyarbekir Spor A.Ş. - 18 futbolcu

Ağrı 1970 Spor - 17 futbolcu

Erbaaspor - 17 futbolcu

Yalova FK - 16 futbolcu

12 Bingölspor - 15 futbolcu

Mazıdağı Fosfatspor - 15 futbolcu

Yozgat Belediyesi Bozokspor - 14 futbolcu

Artvin Hopaspor - 13 futbolcu

Kırşehir FK - 13 futbolcu

Etimesgutspor - 13 futbolcu

Silivrispor - 13 futbolcu



#profesyonel futbol disiplin kurulu
#tff
#diyarbekir spor
#erbaaspor
#futbol bahis skandalı
#en fazla futbolcusu PFDK'ya sevk edilen takımlar
#bahis oynayan futbolcular
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bir takımda 18 futbolcu bahis oynamış: Hangi takımda kaç futbolcu var? İşte en fazla futbolcusu PFDK'ya sevk edilen takımlar