Bir takımda 18 futbolcu bahis oynamış: Hangi takımda kaç futbolcu var? İşte en fazla futbolcusu PFDK'ya sevk edilen takımlar

Türk futbolu tarihinin en büyük bahis skandalı patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), farklı liglerde forma giyen tam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Skandalın en dikkat çekici bölümü ise 3. Lig takımı Diyarbekir Spor A.Ş.’den tam 18 futbolcunun bahis oynadığı yönündeki tespit oldu. Sadece Diyarbekir değil; Ağrı 1970 Spor, Erbaaspor, Yalova FK, 12 Bingölspor, Mazıdağı Fosfatspor gibi birçok kulüpte de çift haneli sayıda futbolcunun yer aldığı ortaya çıktı. İşte TFF'nin açıklamaları sonrası en fazla futbolcusu PFDK'ya sevk edilen takımlar ve son dakika bilgileri.
Diyarbekir Spor’da 18 futbolcu bahis oynadı
TFF’nin paylaştığı listeye göre en çok futbolcusu PFDK’ya sevk edilen takım, 3. Lig temsilcisi Diyarbekir Spor A.Ş. oldu. Kulübün tam 18 futbolcusunun bahis oynadığı belirlendi. Skandal bununla da sınırlı değil. Ağrı 1970 Spor’da 17, Erbaaspor’da 17, Yalova FK’da 16, 12 Bingölspor’da 15 futbolcunun aynı gerekçeyle disipline sevk edildiği açıklandı.
2. ve 3. Lig maçları iki hafta ertelendi
Skandalın ardından federasyon, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını iki hafta erteleme kararı aldı. Süper Lig ve 1. Lig’de ise fikstürün planlandığı şekilde devam edeceği açıklandı. Bu kararın, soruşturma sürecinde kulüplerin yeni kadro planlamalarını yapabilmeleri için alındığı öğrenildi.
Türk futbolunda güven krizi
Soruşturma, yalnızca futbolcularla sınırlı değil. Bazı hakemlerin ve teknik ekip üyelerinin de bahis oynadığına dair bulguların bulunduğu iddia ediliyor.
Uzmanlara göre bu gelişme, Türkiye’deki futbol ekonomisinin ve denetim mekanizmasının yeniden yapılandırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.
Futbolseverler tepkili
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, taraftarların büyük tepkisini çekti. Bahis skandalıyla ilgili X (Twitter) üzerinde binlerce yorum yapılırken, soruşturmada adı geçen futbolcularla ilgili de çeşitli paylaşımlar sürüyor.
Bahis soruşturmasında öne çıkan takımlar
Diyarbekir Spor A.Ş. - 18 futbolcu
Ağrı 1970 Spor - 17 futbolcu
Erbaaspor - 17 futbolcu
Yalova FK - 16 futbolcu
12 Bingölspor - 15 futbolcu
Mazıdağı Fosfatspor - 15 futbolcu
Yozgat Belediyesi Bozokspor - 14 futbolcu
Artvin Hopaspor - 13 futbolcu
Kırşehir FK - 13 futbolcu
Etimesgutspor - 13 futbolcu
Silivrispor - 13 futbolcu