Bir takımda 18 futbolcu bahis oynamış: Hangi takımda kaç futbolcu var? İşte en fazla futbolcusu PFDK'ya sevk edilen takımlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun tarihindeki en büyük bahis skandalını açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda tam 1024 futbolcunun bahis oynadığı tespit edildi. Disipline sevk edilen isimler arasında Süper Lig’den 3. Lig’e kadar çok sayıda futbolcu yer alıyor.





Diyarbekir Spor’da 18 futbolcu bahis oynadı

TFF’nin paylaştığı listeye göre en çok futbolcusu PFDK’ya sevk edilen takım, 3. Lig temsilcisi Diyarbekir Spor A.Ş. oldu. Kulübün tam 18 futbolcusunun bahis oynadığı belirlendi. Skandal bununla da sınırlı değil. Ağrı 1970 Spor’da 17, Erbaaspor’da 17, Yalova FK’da 16, 12 Bingölspor’da 15 futbolcunun aynı gerekçeyle disipline sevk edildiği açıklandı.





2. ve 3. Lig maçları iki hafta ertelendi

Skandalın ardından federasyon, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını iki hafta erteleme kararı aldı. Süper Lig ve 1. Lig’de ise fikstürün planlandığı şekilde devam edeceği açıklandı. Bu kararın, soruşturma sürecinde kulüplerin yeni kadro planlamalarını yapabilmeleri için alındığı öğrenildi.





Türk futbolunda güven krizi

Soruşturma, yalnızca futbolcularla sınırlı değil. Bazı hakemlerin ve teknik ekip üyelerinin de bahis oynadığına dair bulguların bulunduğu iddia ediliyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, Türkiye’deki futbol ekonomisinin ve denetim mekanizmasının yeniden yapılandırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.





Futbolseverler tepkili

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, taraftarların büyük tepkisini çekti. Bahis skandalıyla ilgili X (Twitter) üzerinde binlerce yorum yapılırken, soruşturmada adı geçen futbolcularla ilgili de çeşitli paylaşımlar sürüyor.





Bahis soruşturmasında öne çıkan takımlar

Diyarbekir Spor A.Ş. - 18 futbolcu

Ağrı 1970 Spor - 17 futbolcu

Erbaaspor - 17 futbolcu

Yalova FK - 16 futbolcu

12 Bingölspor - 15 futbolcu

Mazıdağı Fosfatspor - 15 futbolcu

Yozgat Belediyesi Bozokspor - 14 futbolcu

Artvin Hopaspor - 13 futbolcu

Kırşehir FK - 13 futbolcu

Etimesgutspor - 13 futbolcu

Silivrispor - 13 futbolcu







