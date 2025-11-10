TFF’nin yayımladığı listeye göre Süper Lig kulüplerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da soruşturma kapsamında. Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Trabzonspor’dan ise Salih Malkoçoğlu ile Boran Başkan hakkında disiplin işlemi başlatıldı.





Söz konusu futbolcuların bahis platformlarında hesap açtıkları, bazı maçlarda küçük miktarlarda bahis işlemi yaptıkları öne sürüldü. Oyuncuların “bahis oynama” fiilinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında ceza alabileceklerini belirtiliyor.





Futbol Disiplin Talimatı 57. madde ne diyor?

TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda yer alan 57. madde (Bahis), futbolla ilgili herhangi bir etkinlikte doğrudan veya dolaylı şekilde bahis oynamayı kesin biçimde yasaklıyor.

Maddeye göre: “Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis oynamak yasaktır. Bu fiili işleyenler 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.”





Bu maddeye göre, adı geçen futbolcuların 3 ay ile 12 ay arasında sahalardan uzak kalmaları gündeme gelebilir. Ceza miktarını, oyuncunun eyleminin kapsamı ve sıklığı belirleyecek.





47 futbolcuya henüz sevk yapılmadı

TFF ayrıca, yalnızca bir defaya mahsus bahis işlemi yaptığı tespit edilen 47 futbolcunun disiplin sevklerinin “telafisi mümkün olmayan zararları önlemek adına” şimdilik ertelendiğini duyurdu. Bu isimlerle ilgili karar, “ilgili kurumlardan gelecek yeni delil ve evraklar” doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.





Ne olacak? Süreç nasıl ilerleyecek?

Disiplin talimatı gereği futbolcular önce tedbirli olarak kadro dışı bırakılacak. PFDK, TFF Hukuk Müşavirliği’nin sevk yazılarını inceledikten sonra her futbolcu için ayrı bir dosya açacak.

Tekil (bir defalık) bahis eylemleri daha kısa cezalarla,

Sürekli veya yüksek tutarlı bahisler ise uzun men cezalarıyla sonuçlanabilir.

Benzer dosyalarda geçmişte futbolculara 6 ila 10 ay arası ceza verildiği biliniyor.





1024 futbolcuyu kapsayan bu dev soruşturma, Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak kayda geçti. Beşiktaş ve Galatasaray’dan oyuncuların da yer aldığı listeyle birlikte, gözler artık PFDK’nın vereceği kararlara çevrilmiş durumda. Eğer suçlamalar doğrulanırsa, Süper Lig sezonunun ikinci yarısında birçok takım önemli isimlerinden uzun süre mahrum kalabilir.





TFF’den ek transfer dönemi açıklaması

Soruşturmanın genişliği nedeniyle birçok kulübün kadro planlaması etkilenebilir. TFF, 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilmesi nedeniyle FIFA ile görüşmelere başladığını açıkladı. Bu görüşmeler kapsamında, kulüplerin mağdur olmaması adına 2025–2026 sezonu kış transfer dönemine ek 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması planlanıyor.







