Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bodrumspor FK evinde Adanaspor’u konuk ediyor.
13. haftasında Bodrumspor FK ve Adanaspor karşı karşıya geliyor. Bugün saat 13.30’da oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Bodrumspor FK - Adanaspor maçı canlı izlemek linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
BODRUMSPOR FK - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BODRUMSPOR FK - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bodrumspor FK - Adanaspor maçı
bugün saat 13.30
’da başlayacak. Karşılaşma
TRT AVAZ
ve
beIN SPORTS MAX 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.
BODRUMSPOR FK - ADANASPOR CANLI İZLEME LİNKİ
BODRUMSPOR FK - ADANASPOR CANLI İZLEME LİNKİ
BODRUMSPOR FK - ADANASPOR CANLI SKOR
BODRUMSPOR FK - ADANASPOR CANLI SKOR
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
#Bodrumspor FK
#Adanaspor
#Trendyol 1. Lig
1 hour ago