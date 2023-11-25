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Bodrumspor FK - Adanaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bodrumspor FK evinde Adanaspor’u konuk ediyor. Boldrum İlçe stadyumunda bugün saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Bodrumspor FK ligde 21 puanla 5. sırada yer alıyor. Adanaspor ise 12 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Bodrumspor FK - Adanaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.

13:14 - 25/11/2023 Saturday
Güncelleme: 13:16 - 25/11/2023 Saturday
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bodrumspor FK evinde Adanaspor’u konuk ediyor.

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bodrumspor FK evinde Adanaspor’u konuk ediyor.

13. haftasında Bodrumspor FK ve Adanaspor karşı karşıya geliyor. Bugün saat 13.30’da oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Bodrumspor FK - Adanaspor maçı canlı izlemek linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

BODRUMSPOR FK - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bodrumspor FK - Adanaspor maçı
bugün saat 13.30
’da başlayacak. Karşılaşma
TRT AVAZ
ve
beIN SPORTS MAX 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BODRUMSPOR FK - ADANASPOR CANLI İZLEME LİNKİ

Bodrumspor FK - Adanaspor maçını canlı izlemek için

BODRUMSPOR FK - ADANASPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU



#Bodrumspor FK
#Adanaspor
#Trendyol 1. Lig
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