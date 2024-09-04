Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. ABD'de resesyon endişesinin ardından Fed'e erken faiz indirimi baskısı başladı. Geçen hafta dalgalı bir kur izleyen sarı metal, yeni haftaya hareketli başladı. Yatırımcılar, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 Çarşamba çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, altın fiyatlarında son durum.