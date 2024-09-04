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Borsa İstanbul’da düşüş devam ediyor: Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 düşüşle 9.929,83 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile iletişim oldu.

10:11 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da son durum nedir?
Borsa İstanbul'da son durum nedir?

Borsa güne düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,97 puan ve yüzde 0,92 azalışla 9.929,83 puana geriledi.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile iletişim oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 10.021,80 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı derinleşirken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılsa da, ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk algısının ciddi şekilde yükselmesine neden oldu.


Altın fiyatları hareketlilik sürüyor Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 4 Eylül 2024 güncel altın fiyatları son durum…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. ABD'de resesyon endişesinin ardından Fed'e erken faiz indirimi baskısı başladı. Geçen hafta dalgalı bir kur izleyen sarı metal, yeni haftaya hareketli başladı. Yatırımcılar, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 Çarşamba çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, altın fiyatlarında son durum.

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