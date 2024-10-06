Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Yatırım araçları ve getirileri yatırım aracı karşılaştırma tablosu

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Yatırım araçları ve getirileri yatırım aracı karşılaştırma tablosu

15:236/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 6,83 değer kaybederken, Euro/TL yüzde 1,58 ve altının gram fiyatı yüzde 0,14 azalış gösterdi. Buna karşılık, dolar/TL yüzde 0,28 oranında yükseldi. Finansal piyasalardaki bu hareketler, yatırımcıların döviz ve altın karşısındaki dalgalanmalara yönelik stratejilerini şekillendiriyor. İşte yatırım araçları ve getirileri yatırım aracı karşılaştırma tablosu.

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? sorusuna yanıt aranıyor. BIST 100 endeksi, en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı.

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19 bin 994 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 29 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,24 azalarak 5 bin 17 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 34,2530 liraya çıkarken, Euro ise yüzde 1,58 azalışla 37,6180 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve emeklilik fonları yüzde 2,93 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.

3600 ek gösterge 1. derece memura ne zaman verilecek? Meslek gruplarına göre ek gösterge artış oranının yer aldığı o tablo...

3600 ek gösterge, 1. derece memurlar için merakla bekleniyor. 1. dereceye 3600 ek gösterge torba yasada var mı, 3600 ek gösterge 1. derece memura ne zaman verilecek? soruları memurların gündeminde yer alıyor. Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde. Torba yasaya eklenen düzenlemelerle birlikte 3600 ek gösterge, 1. derece memurlar için yürürlüğe girecek. 2024 yılı itibarıyla birçok memur, bu düzenlemeden faydalanarak maaş ve emeklilik ikramiyelerinde artış sağlayacak. Ek gösterge artışının ne zaman uygulanacağı ise resmi duyurularla netleşecek. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın paylaştığı meslek gruplarına göre artış oranının yer aldığı o tablo:

Altın fiyatları son durum: Gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Ekim 2024 Pazar Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın alış satış rakamları…

Altın fiyatlarında son durum, 6 Ekim 2024 tarihine ait güncel altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından an be an takip ediliyor. Altının ons ve gram fiyatında dalgalanmalar sürerken, altın fiyatları ekonomi gündeminin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerine göre, çeyrek altın ve gram altın fiyatları belirli bir dalgalanma gösterdi. Alış ve satış rakamları arasındaki farklar, yatırımcıların altın alım satım kararlarını etkileyen önemli bir faktör oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları alış satış rakamları…

#Borsa
#Altın fiyatları
#dolar kuru son durum

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim kampanyası detayları: 1.20 düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olunacak! Başvuru tarihi şartları belli oldu mu?