Bugün hangi maçlar var? 10 Mart 2023 Cuma maç programı

Bugün kimin maçı var?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında Manchester United evinde ağırladığı Real Betis'i 4-1'lik skorla mağlıp etti ve sürprize izin vermeyerek rövanş maçı için büyük avantaj elde etti. Juventus evinde ağırladığı Alman temsilcisi Freiburg'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig 25. hafta maçları Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı ile başlayacak. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...
Bugün kimin maçı var? (10 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 14:00 Perth Glory - WS Wanderers Avustralya A Ligi
- 16:45 Al Bataeh - Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi
- 16:45 Khorfakkan - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi
- 18:00 Sabah Bakü - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi
- 19:00 ND Gorica - Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi
- 19:30 Al Wahda - Al Ain BAE Arap Körfez Ligi
- 19:30 Al Fujairah - Al Ittihad BAE Arap Körfez Ligi
- 19:30 ND Gorica - Mura Slovenya 1. Ligi
- 19:30 AS Trencin - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi
- 20:00 Giresunspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig
- 20:00 Lechia Gdansk - Legnica Polonya Ekstraklasa
- 20:10 Amstetten - Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi
- 20:10 Austria II - St.Polten Avusturya 1. Ligi
- 20:10 Lafnitz - BW Linz Avusturya 1. Ligi
- 20:10 Liefering - Horn Avusturya 1. Ligi
- 20:10 Vorwarts Steyr - Kapfenberg Bulls Avusturya 1. Ligi
- 20:30 Kaiserslautern - Sandhausen Almanya Bundesliga 2
- 20:30 Nürnberg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2
- 20:30 Al Taawon - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig
- 20:30 Hobro - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi
- 21:00 Odense - Aalborg Danimarka Süper Ligi
- 22:00 G.A. Eagles - RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie
- 22:00 Almere - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie
- 22:00 NAC Breda - Maastricht Hollanda Eerste Divisie
- 22:00 Dordrecht - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie
- 22:00 Eindhoven - Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie
- 22:00 Helmond - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie
- 22:00 Heracles - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie
- 22:00 Oss - ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie
- 22:00 Roda - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie
- 22:00 VVV Venlo - Den Bosch Hollanda Eerste Divisie
- 22:00 Willem II - Zwolle Hollanda Eerste Divisie
- 22:00 Dender - Deinze Belçika 1. B Ligi
- 22:00 Beerschot - Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi
- 22:15 Schaffhausen - FC Lausanne İsviçre Challenge Ligi
- 22:30 Köln - Bochum Almanya Bundesliga
- 22:30 First Vienna - Grazer Avusturya 1. Ligi
- 22:30 Cagliari - Ascoli İtalya Serie B
- 22:30 Rakow Czestochowa - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa
- 22:45 Spezia - Inter İtalya Serie A
- 22:45 Charleroi - Leuven Belçika Pro League
- 22:45 Derry City - Dundalk İrlanda Premier Ligi
- 22:45 Shelbourne - Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi
- 22:45 St. Patricks - Bohemians İrlanda Premier Ligi
- 22:45 Dublin - Drogheda İrlanda Premier Ligi
- 22:45 Queen Park - Cove Rangers İskoçya Championship
- 23:00 Cadiz - Getafe İspanya La Liga
- 23:00 Lille - Lyon Fransa Ligue 1
- 23:00 Real Oviedo - Tenerife İspanya La Liga 2
- 23:00 Stoke - Blackburn İngiltere Championship
- 23:15 Porto - Estoril Portekiz Liga NOS
Süper Lig 25. haftanın programı
Süper Lig'de 25. hafta maç programı şöyle:
10 Mart Cuma kimin maçı var?
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
11 Mart Cumartesi hangi maçlar var?
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
12 Mart Pazar kimin maçı var?
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi maç programı
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)