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Bugün hangi maçlar var? 10 Mart 2023 Cuma maç programı

Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla ekibine deplasmanda 2-0 yenildi. Manchester United evinde ağırladığı Real Betis'i 4-1'lik skorla mağlıp etti. Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 yenildi. Avrupa maçlarının yanında Süper Lig’de 25. hafta maçları bugün başlıyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? 10 Mart Cuma bugünkü maçlar saat kaçta? İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün maçlarının programı.

09:29 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında Manchester United evinde ağırladığı Real Betis'i 4-1'lik skorla mağlıp etti ve sürprize izin vermeyerek rövanş maçı için büyük avantaj elde etti. Juventus evinde ağırladığı Alman temsilcisi Freiburg'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig 25. hafta maçları Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı ile başlayacak. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...

Bugün kimin maçı var? (10 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 14:00 Perth Glory - WS Wanderers Avustralya A Ligi
  2. 16:45 Al Bataeh - Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi
  3. 16:45 Khorfakkan - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi
  4. 18:00 Sabah Bakü - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi
  5. 19:00 ND Gorica - Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi
  6. 19:30 Al Wahda - Al Ain BAE Arap Körfez Ligi
  7. 19:30 Al Fujairah - Al Ittihad BAE Arap Körfez Ligi
  8. 19:30 ND Gorica - Mura Slovenya 1. Ligi
  9. 19:30 AS Trencin - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi
  10. 20:00 Giresunspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig
  11. 20:00 Lechia Gdansk - Legnica Polonya Ekstraklasa
  12. 20:10 Amstetten - Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi
  13. 20:10 Austria II - St.Polten Avusturya 1. Ligi
  14. 20:10 Lafnitz - BW Linz Avusturya 1. Ligi
  15. 20:10 Liefering - Horn Avusturya 1. Ligi
  16. 20:10 Vorwarts Steyr - Kapfenberg Bulls Avusturya 1. Ligi
  17. 20:30 Kaiserslautern - Sandhausen Almanya Bundesliga 2
  18. 20:30 Nürnberg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2
  19. 20:30 Al Taawon - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig
  20. 20:30 Hobro - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi
  21. 21:00 Odense - Aalborg Danimarka Süper Ligi
  22. 22:00 G.A. Eagles - RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie
  23. 22:00 Almere - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie
  24. 22:00 NAC Breda - Maastricht Hollanda Eerste Divisie
  25. 22:00 Dordrecht - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie
  26. 22:00 Eindhoven - Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie
  27. 22:00 Helmond - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie
  28. 22:00 Heracles - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie
  29. 22:00 Oss - ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie
  30. 22:00 Roda - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie
  31. 22:00 VVV Venlo - Den Bosch Hollanda Eerste Divisie
  32. 22:00 Willem II - Zwolle Hollanda Eerste Divisie
  33. 22:00 Dender - Deinze Belçika 1. B Ligi
  34. 22:00 Beerschot - Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi
  35. 22:15 Schaffhausen - FC Lausanne İsviçre Challenge Ligi
  36. 22:30 Köln - Bochum Almanya Bundesliga
  37. 22:30 First Vienna - Grazer Avusturya 1. Ligi
  38. 22:30 Cagliari - Ascoli İtalya Serie B
  39. 22:30 Rakow Czestochowa - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa
  40. 22:45 Spezia - Inter İtalya Serie A
  41. 22:45 Charleroi - Leuven Belçika Pro League
  42. 22:45 Derry City - Dundalk İrlanda Premier Ligi
  43. 22:45 Shelbourne - Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi
  44. 22:45 St. Patricks - Bohemians İrlanda Premier Ligi
  45. 22:45 Dublin - Drogheda İrlanda Premier Ligi
  46. 22:45 Queen Park - Cove Rangers İskoçya Championship
  47. 23:00 Cadiz - Getafe İspanya La Liga
  48. 23:00 Lille - Lyon Fransa Ligue 1
  49. 23:00 Real Oviedo - Tenerife İspanya La Liga 2
  50. 23:00 Stoke - Blackburn İngiltere Championship
  51. 23:15 Porto - Estoril Portekiz Liga NOS

Süper Lig 25. haftanın programı

Süper Lig'de 25. hafta maç programı şöyle:

10 Mart Cuma kimin maçı var?

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

11 Mart Cumartesi hangi maçlar var?

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar kimin maçı var?

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi maç programı

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)












#süper lig
#bugünkü maç programı
#UEFA Avrupa Ligi
5 dakika önce
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Bugün hangi maçlar var? 10 Mart 2023 Cuma maç programı
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