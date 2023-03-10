Bugün hangi maçlar var? 10 Mart 2023 Cuma maç programı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında Manchester United evinde ağırladığı Real Betis'i 4-1'lik skorla mağlıp etti ve sürprize izin vermeyerek rövanş maçı için büyük avantaj elde etti. Juventus evinde ağırladığı Alman temsilcisi Freiburg'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig 25. hafta maçları Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı ile başlayacak. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...