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Bugün kimin maçı var? 4 Ocak 2024 Perşembe bugünkü maç programı

İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 1-0 yendi. Girona, evinde ağırladığı Atletico Madrid'i 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Roma, Cremonese'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4 Ocak 2024 Perşembe maç programı ve fikstürü.

09:46 - 4/01/2024 Thursday
Güncelleme: 09:46 - 4/01/2024 Thursday
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var?

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Girona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşma Girona'nın 4-3 galibiyeti ile sonuçlandı. İtalya Kupası son 16 turu maçında Roma, ikinci yarıda bulduğu gollerle Cremonese'yi 2-1 yenerek üst tura çıktı. İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Atalanta, Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 4 Ocak 2024 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 4 Ocak 2024 Perşembe bugünkü maç programı

  • 19:00 Osasuna - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus
  • 21:15 Sevilla - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus
  • 23:00 Juventus - Salernitana İtalya Kupası TRT Spor
  • 23:30 Las Palmas - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

5 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

17:00 Gaziantep FK - Pendikspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Antalyaspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

6 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

13:30 Ç.Rizespor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Başakşehir - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Lecce - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

19:00 Ankaragücü - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Empoli - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Bologna - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus

7 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

13:30 Kayserispor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Frosinone - Monza İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Inter - Verona İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Sassuolo - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Torino - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Udinese - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Galatasaray - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Salernitana - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Roma - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu

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