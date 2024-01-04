İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Girona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşma Girona'nın 4-3 galibiyeti ile sonuçlandı. İtalya Kupası son 16 turu maçında Roma, ikinci yarıda bulduğu gollerle Cremonese'yi 2-1 yenerek üst tura çıktı. İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Atalanta, Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 4 Ocak 2024 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.