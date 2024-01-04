İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Girona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşma Girona'nın 4-3 galibiyeti ile sonuçlandı. İtalya Kupası son 16 turu maçında Roma, ikinci yarıda bulduğu gollerle Cremonese'yi 2-1 yenerek üst tura çıktı. İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Atalanta, Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 4 Ocak 2024 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 4 Ocak 2024 Perşembe bugünkü maç programı
- 19:00 Osasuna - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus
- 21:15 Sevilla - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus
- 23:00 Juventus - Salernitana İtalya Kupası TRT Spor
- 23:30 Las Palmas - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus
5 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
17:00 Gaziantep FK - Pendikspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Antalyaspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
6 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
13:30 Ç.Rizespor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Başakşehir - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Lecce - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
19:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:00 Ankaragücü - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Empoli - Milan İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Bologna - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus
7 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
13:30 Kayserispor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Frosinone - Monza İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Inter - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Sassuolo - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Torino - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Udinese - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus
19:00 Galatasaray - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Salernitana - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Roma - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus