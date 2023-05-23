Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1 mağlup etti. İtalya Futbol Federasyonu'ndan haksız sermaye kazancı gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus, ceza kararının açıklandığı sırada ligde orta sıralarda bulunan Empoli ile Carlo Castellani Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi takım, siyah-beyazlı konuk ekibi 4-1 mağlup ederek, 3 puanı alan taraf oldu. Empoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada (penaltı) ve 48. dakikada Francesco Caputo, 21. dakikada Sebastiano Luperto ile 90+3. dakikada Roberto Piccoli attı.

Juventus'un tek golünü ise 85. dakikada Federico Chiesa kaydetti. İngiltere Premier League'in 37. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0 eşitlik ile tamamlandı.

Bu maçın ardından Newcastle United puanını 70'e yükseltti ve ligi ilk 4 sıra içerisinde tamamlamayı garantiledi. Serie A'nın 36. haftasında Roma ile Salernitana 2-2 berabere kaldı. Maçın golleri; Candreva, El Shaarawy, Dia ve Matic'ten geldi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 23 Mayıs 2023 Salı maç programı haberimizde.

23 Mayıs 2023 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

16:00 Almanya - İskoçya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv 16:30 Presov - Zlate Moravce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV 18:30 Banska Bystrica - Zilina Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV 18:30 Podbrezova - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV 19:45 VVV Venlo - Willem II Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 20:00 Orgryte - Sundsvall İsveç Superettan Bilyoner TV 20:00 Viktoria Plzen - Bohemians Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 20:00 Sigma Olomouc - Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 20:00 Slovacko - Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 20:30 Celta Vigo - Girona İspanya La Liga S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV 20:30 Real Sociedad - Almeria İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV 21:00 Galler - Polonya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv 21:00 İrlanda - Macaristan UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv 21:15 Bellinzona - Thun İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV 21:15 FC Lausanne - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV 21:15 Schaffhausen - Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV 21:15 Vaduz - Lausanne Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV 21:15 Yverdon - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV 21:30 Al Ittihad - Al Batin Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus 21:30 Al Nassr - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig TVNet 22:00 NAC Breda - Maastricht Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 23:00 Valladolid - Barcelona İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV



