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Bugün hangi maçlar var? 23 Mayıs 2023 Salı maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın son maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 36. haftanın kapanış müsabakasında Juventus, deplasmanda Empoli'ye 4-1 yenildi. İngiltere Premier League'in 37. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0 eşitlik ile tamamlandı. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 23 Mayıs 2023 Salı maç programı.

09:23 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1 mağlup etti. İtalya Futbol Federasyonu'ndan haksız sermaye kazancı gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus, ceza kararının açıklandığı sırada ligde orta sıralarda bulunan Empoli ile Carlo Castellani Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi takım, siyah-beyazlı konuk ekibi 4-1 mağlup ederek, 3 puanı alan taraf oldu. Empoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada (penaltı) ve 48. dakikada Francesco Caputo, 21. dakikada Sebastiano Luperto ile 90+3. dakikada Roberto Piccoli attı.

Juventus'un tek golünü ise 85. dakikada Federico Chiesa kaydetti. İngiltere Premier League'in 37. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0 eşitlik ile tamamlandı.

Bu maçın ardından Newcastle United puanını 70'e yükseltti ve ligi ilk 4 sıra içerisinde tamamlamayı garantiledi. Serie A'nın 36. haftasında Roma ile Salernitana 2-2 berabere kaldı. Maçın golleri; Candreva, El Shaarawy, Dia ve Matic'ten geldi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 23 Mayıs 2023 Salı maç programı haberimizde.

23 Mayıs 2023 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

  1. 16:00 Almanya - İskoçya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  2. 16:30 Presov - Zlate Moravce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
  3. 18:30 Banska Bystrica - Zilina Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
  4. 18:30 Podbrezova - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
  5. 19:45 VVV Venlo - Willem II Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  6. 20:00 Orgryte - Sundsvall İsveç Superettan Bilyoner TV
  7. 20:00 Viktoria Plzen - Bohemians Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  8. 20:00 Sigma Olomouc - Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  9. 20:00 Slovacko - Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  10. 20:30 Celta Vigo - Girona İspanya La Liga S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  11. 20:30 Real Sociedad - Almeria İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV
  12. 21:00 Galler - Polonya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  13. 21:00 İrlanda - Macaristan UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  14. 21:15 Bellinzona - Thun İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  15. 21:15 FC Lausanne - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  16. 21:15 Schaffhausen - Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  17. 21:15 Vaduz - Lausanne Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  18. 21:15 Yverdon - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  19. 21:30 Al Ittihad - Al Batin Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
  20. 21:30 Al Nassr - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig TVNet
  21. 22:00 NAC Breda - Maastricht Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  22. 23:00 Valladolid - Barcelona İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV

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