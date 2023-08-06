Bugün kimin maçı var?
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Konyaspor, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 yenildi. Çaykur Rizespor ile Rams Başakşehir Futbol Kulübü, İstanbul’da hazırlık maçında karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz sona ererken, Çaykur Rizespor oynadığı son 3 hazırlık maçından da 0-0 berabere ayrıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, son hazırlık maçında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 6 Ağustos 2023 Pazar maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (6 Ağustos 2023 Pazar kimin maçı var?)
12:00 Kashima Antlers - Hokkaido Consadole Sapporo Japonya J League Youtube
12:30 Yokohama FC - Vissel Kobe Japonya J.League Japonya J League Youtube
13:00 Kawasaki Frontale - Gamba Osaka Japonya J.League Japonya J League Youtube
13:00 Urawa - Yokohama Marinos Japonya J.League Japonya J League Youtube
14:30 Magdeburg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports 3
14:30 Nürnberg - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 5 Tivibu Spor 1
14:30 Karlsruhe - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
14:30 Anderlecht - Antwerp Belçika Pro League S Sport Plus
15:00 Nice - Fiorentina Hazırlık Maçı Nice Youtube
16:00 Tottenham - Shakhtar Donetsk Hazırlık Maçı Yayın Yok
16:00 Kapaz - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
16:30 Samtredia - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00 Brighton - Rayo Vallecano Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 Manchester Utd - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 B.Dortmund - Ajax Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 Arsenal - Manchester City FA Community Shield Tivibu Spor 1
18:00 Newcastle - Villarreal Hazırlık Maçı S Sport Plus
19:00 Sabah Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Napoli - Augsburg Hazırlık Maçı Yayın Yok
19:30 Mallorca - Spezia Hazırlık Maçı Mallorca Youtube
20:00 Dila Gori - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:30 Toulouse - Roma Hazırlık Maçı S SportS Sport Plus
21:00 Girona - Lazio Hazırlık Maçı Yayın Yok
22:00 Vasco Da Gama - Gremio Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart
Yarın hangi maçlar var? (7 Ağustos Pazartesi)
00:30 Cruzeiro - Botafogo RJ Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart
10:30 İngiltere - Nijerya FIFA Kadinlar Dünya Kupasi Son 16 TRT Spor
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi UEFA.tv
14:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi UEFA.tv
15:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi FB TVUEFA.tv
18:00 Bayern Münih - Monaco Hazırlık Maçı S Sport Plus
19:00 Saburtalo Tiflis - Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
21:00 Liverpool - Darmstadt 98 Hazırlık Maçı
21:45 Pau - Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
8 Ağustos Salı kimin maçı var?
20:00 Salzburg - Inter Hazırlık Maçı S Sport PlusS Sport 2
21:00 Barcelona - Tottenham Hazırlık Maçı S Sport Plus
22:00 Olimpija Ljubljana - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme S Sport Plus
22:00 Milan - Monza Hazırlık Maçı Yayın Yok
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?
Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
Tümosan Konyaspor-İstanbulspor