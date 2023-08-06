Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Konyaspor, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 yenildi. Çaykur Rizespor ile Rams Başakşehir Futbol Kulübü, İstanbul’da hazırlık maçında karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz sona ererken, Çaykur Rizespor oynadığı son 3 hazırlık maçından da 0-0 berabere ayrıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, son hazırlık maçında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 6 Ağustos 2023 Pazar maç programı ve derbi maçı bilgileri.