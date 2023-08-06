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Bugün kimin maçı var? 6 Ağustos 2023 Pazar maç programı

Çaykur Rizespor, Rams Başakşehir Futbol Kulübü ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü, özel maçta Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 6 Ağustos 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.

09:07 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Konyaspor, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 yenildi. Çaykur Rizespor ile Rams Başakşehir Futbol Kulübü, İstanbul’da hazırlık maçında karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz sona ererken, Çaykur Rizespor oynadığı son 3 hazırlık maçından da 0-0 berabere ayrıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, son hazırlık maçında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 6 Ağustos 2023 Pazar maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (6 Ağustos 2023 Pazar kimin maçı var?)

12:00 Kashima Antlers - Hokkaido Consadole Sapporo Japonya J League Youtube

12:30 Yokohama FC - Vissel Kobe Japonya J.League Japonya J League Youtube

13:00 Kawasaki Frontale - Gamba Osaka Japonya J.League Japonya J League Youtube

13:00 Urawa - Yokohama Marinos Japonya J.League Japonya J League Youtube

14:30 Magdeburg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports 3

14:30 Nürnberg - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 5 Tivibu Spor 1

14:30 Karlsruhe - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 1

14:30 Anderlecht - Antwerp Belçika Pro League S Sport Plus

15:00 Nice - Fiorentina Hazırlık Maçı Nice Youtube

16:00 Tottenham - Shakhtar Donetsk Hazırlık Maçı Yayın Yok

16:00 Kapaz - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:30 Samtredia - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00 Brighton - Rayo Vallecano Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 Manchester Utd - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 B.Dortmund - Ajax Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 Arsenal - Manchester City FA Community Shield Tivibu Spor 1

18:00 Newcastle - Villarreal Hazırlık Maçı S Sport Plus

19:00 Sabah Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Napoli - Augsburg Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:30 Mallorca - Spezia Hazırlık Maçı Mallorca Youtube

20:00 Dila Gori - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:30 Toulouse - Roma Hazırlık Maçı S SportS Sport Plus

21:00 Girona - Lazio Hazırlık Maçı Yayın Yok

22:00 Vasco Da Gama - Gremio Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart

Yarın hangi maçlar var? (7 Ağustos Pazartesi)

00:30 Cruzeiro - Botafogo RJ Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart

10:30 İngiltere - Nijerya FIFA Kadinlar Dünya Kupasi Son 16 TRT Spor

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi UEFA.tv

14:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi UEFA.tv

15:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi FB TVUEFA.tv

18:00 Bayern Münih - Monaco Hazırlık Maçı S Sport Plus

19:00 Saburtalo Tiflis - Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

21:00 Liverpool - Darmstadt 98 Hazırlık Maçı

21:45 Pau - Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

8 Ağustos Salı kimin maçı var?

20:00 Salzburg - Inter Hazırlık Maçı S Sport PlusS Sport 2

21:00 Barcelona - Tottenham Hazırlık Maçı S Sport Plus

22:00 Olimpija Ljubljana - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme S Sport Plus

22:00 Milan - Monza Hazırlık Maçı Yayın Yok

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

Tümosan Konyaspor-İstanbulspor



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