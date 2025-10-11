Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı: Bugün hangi illerde yağış olacak? 11 Ekim il il hava durumu

Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı: Bugün hangi illerde yağış olacak? 11 Ekim il il hava durumu

09:1411/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji 11 Ekim 2025 Cmartesi günü yurt genelindeki hava durumunu yayınladı. Rapora göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyuıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporunun detayları.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bugün 4 bölgemizde sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz'de "sarı" alarm verilerek şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurdun batısında öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 EKİM 2025

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyuıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25



#hava durumu
#bugünkü hava
#meteoroloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Suresi Türkçe Meali ve Tefsiri, Arapça Okunuşu, Faziletleri, Ayet Sayısı, Nüzulü