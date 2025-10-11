Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bugün 4 bölgemizde sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz'de "sarı" alarm verilerek şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurdun batısında öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 EKİM 2025

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyuıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25







