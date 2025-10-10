Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı, İstanbul'da yaşayan ve hafta sonunu aileleriyle birlikte dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; hafta sonu yurdun birçok kesiminde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların önümüzdeki 4-5 gün boyunca mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceği belirtilirken, İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İşte 11-12 Ekim il il hava durumu raporu.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
İstanbullular hafta sonu planlarını yaparken gözler hava durumuna çevrildi. Meteoroloji verilerine göre 11-12 Ekim tarihleri arasında megakentte havanın ılıman ve zaman zaman güneşli geçmesi bekleniyor. Cumartesi günü bulutlu ve kısmen güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, bazı kesimlerde ise kısa süreli yağışlar görülebilir. Pazar günü ise güneşin kendini daha çok göstermesi bekleniyor.
11 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU
İstanbul'da cumartesi günü öğle saatlerinde havanın 19 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde hava sıcaklığının en düşük 14 derece olması bekleniyor.
12 EKİM PAZAR HAVA DURUMU
Meteorolojik verilere göre pazar günü ise İstanbul'da güneş bir havanın hakim olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 20 derecelere yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde ise en düşük 13 derece olacağı tahmin ediliyor.
ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da cumartesi günü yağış görüleceğini ve hava sıcaklığının 19 ila 20 derecelerde seyredeceğini kaydetti.
Ankara'da gece sıcaklıklarının düştüğünü söyleyen Macit, cumartesi sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının ise 15 ila 16 dereceyi geçmeyeceğini aktardı.
Macit, İzmir'de ise yağış beklenmediğini ve hava sıcaklığının da 23 ila 24 derece civarında olacağını kaydetti.
10 KENT İÇİN SARI UYARI
Artvin, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Düzce