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Bulgaristan ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için çifte vatandaşlık sahipleri sandık başında: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da nerede oy kullanılacak?

Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki çifte vatandaşlar 6'ıncı kez sandık başında. Peki Bulgaristan seçimleri için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da nerede oy kullanılacak

09:12 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Edirne’de nerede oy kullanılacak?

Edirne'de çifte vatandaşlar Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi'nde oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi öncesi görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, seçimler için Türkiye'de 23 ilde 166 sandık kurulduğunu söyledi.

Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kırklareli’de nerede oy kullanılacak?

Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için çifte vatandaşların 6'ıncı kez sandık başında olduğunu ifade etti.

Çifte vatandaşların seçimlere ilgi gösterdiğini söyleyen Ateş, seçimlerin hem Bulgaristan'daki hem de Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Ateş, "Çifte vatandaşlarımızın sosyal haklarını daha iyi koruyabilmeleri için çok önemli. Çünkü bir sürü sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması için seçimler büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Tekirdağ’da nerede oy kullanılacak?

Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar, 50. Yıl Ortaokulu'nda oylarını kullanıyor. Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, sabahın erken saatlerinden itibaren oy vermenin devam ettiğini belirterek, seçimin hayırlı olmasını diledi.

#Bulgaristan seçim sonuçları
#Edirne
#Kırklareli
#Tekirdağ
#Avrupa Parlamentosu seçimleri
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