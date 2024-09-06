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Bursa’da okul servis ücretleri 2024 belli oldu: Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

Bursa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 46 aralığında zam yapıldı. Peki Bursa okul servis ücretleri ne kadar oldu? Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

14:22 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Bursa okul servis ücreti
Bursa okul servis ücreti

Bursa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belli oldu. Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? Bursa okul servis ücretleri ne kadar, kilometreye göre en kısa ve en uzun mesafe okul servis ücreti kaç TL oldu?

Bursa okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Gelen ara zamdan sonra, 0-1 kilometre arası olan güzergah bin 600, 0-3 kilometre olan güzergah bin 750 lira, 3-5 kilometre olan güzergah bin 950, 5-7 kilometre güzergah 2 bin 150 lira, en uzak mesafe olan 19-21 kilometre 3 bin 50 lira olarak açıklandı.

Ayrıca, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise 500 lira olan rehber öğretmen fiyatı ise 800 lira olarak açıklandı. Rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise öğrencilerin ayrıca 800 lira ek ücret ödeyeceği ifade edildi.





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#bursa okul servis ücretleri
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