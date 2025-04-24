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Bursa fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Bursa fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

16:1724/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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Bursa deprem risk haritası
Bursa deprem risk haritası

Türkiye Deprem Risk Haritası, İstanbul Silivri'de yaşanan depremlerin ardından Bursa'da da merak kazandı. Bursa, Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1’inci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Asrın felaketi olarak nitelenen deprem sonrası Bursa'da oturanlar tarafından Bursa'da deprem riski olan ilçeleri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeleri merak kazandı. İşte Bursa fay hattı sorgulama, Bursa deprem riski olan ilçeler haberimizde.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 şehri yerle bir etti. Meydana gelen depremde eski yapı veya deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda oturan binlerce vatandaş hayatını kaybederken Bursa deprem risk haritası merak kazandı.

BURSA FAY HATTI HARİTASI

Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerin birinci derece deprem riski taşıyor.

BURSA DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor.

Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.



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