Özgün BUSKİ duyurdu Bursada 16-30 Aralık tarihlerinde su kesintisi yaşanacak
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BUSKİ duyurdu! Bursa'da 16-30 Aralık tarihlerinde su kesintisi yaşanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyuru yapıldı. Zaman zaman su kesintisi yapılacağı bilgisini veren BUSKİ, 16 Aralık ve 30 Aralık 2022 tarihleri arasında olacağını açıkladı. Bursa'da yaşayan vatandaşlar Bursa'da sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte BUSKİ su kesintisi yaşanacak saatler ve ilçeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BUSKİ ARIZA SORGULAMA: Bursada sular ne zaman gelecek? 15 Aralık 2022
BUSKİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 15 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Bursa'da Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde 15.12.2022 tarihinde su kesintisi yapılacak.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi Savcı Doğan Caddesi ile Nilüfer Caddesi arasında kalan bölge, İzmir Yolu Caddesi ile Uğur Mumcu Bulvarı arasında kalan bölge,

Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mudanya Yolu Caddesinin doğusu ile Uğur Sokak ve Vatan Caddesi arasında kalan bölgede 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:00 ile 18:00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

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