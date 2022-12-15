BUSKİ duyurdu! Bursa'da 16-30 Aralık tarihlerinde su kesintisi yaşanacak

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 15 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Bursa'da Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde 15.12.2022 tarihinde su kesintisi yapılacak.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi Savcı Doğan Caddesi ile Nilüfer Caddesi arasında kalan bölge, İzmir Yolu Caddesi ile Uğur Mumcu Bulvarı arasında kalan bölge,

Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mudanya Yolu Caddesinin doğusu ile Uğur Sokak ve Vatan Caddesi arasında kalan bölgede 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:00 ile 18:00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA