Canan Karatay işte böyle tavsiye etti: Resmen yaşlanmaya meydan okutuyor

Eski şifa kitaplarında sıkça yer bulan tahin ve limon karışımı, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle asırlardır tavsiye edilen bir formüldür. Bu güçlü karışım, yalnızca kan yapıcı ve yorgunluk önleyici özellikleriyle değil, aynı zamanda enerji depolarını güçlendirmesiyle de dikkat çekiyor.





Tahin bol miktarda B vitamini içerdiğinden, hücreleri yenileyerek saçların daha parlak olmasını sağlar.





İçerdiği çinko sayesinde ise cildin yenilenmesine ve cildi sağlıklı tutan kolajenin üretiminde aktif rol oynar.





Ayrıca tahin üretimindeki ana maddelerden olan susam tohumları, cilt hücrelerinin yenilenmesine ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olan amino asitler, E vitamini, B vitamini, mineraller ve yağ asitlerini içerir.





Tahin, içerdiği Omega 3 ve Omega 6 sayesinde sinir hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler ve sinir sisteminin düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde tahin, hafızayı güçlendirir, beynin işleyişine katkı sağlar.





Tahin, kalp sağlığını destekleyebilecek yağ asitleri içerir. Özellikle oleik asit (mono doymamış yağ asidi) ve linoleik asit (poli doymamış yağ asidi) bulunur. Bu yağlar, kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürebilir.





Tahin, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir ve potasyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığından kas fonksiyonlarına kadar bir dizi vücut fonksiyonunda kritik bir rol oynarlar.





Özellikle vegan veya vejetaryen diyetlerde, tahin demir alımını artırabilir. Demir, kan üretimi ve vücutta oksijen taşınması için önemlidir.





Tahin, E vitamini ve antioksidanlar gibi besin maddeleri içerir. Bu bileşenler, bağışıklık sistemi fonksiyonunu destekleyebilir ve serbest radikallerle savaşarak hücresel zararı azaltabilir.





Tahin, lif açısından zengindir ve bu nedenle sindirim sağlığına katkıda bulunabilir. Lif, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik edebilir, kabızlığı önleyebilir ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını hafifletebilir.





Tahin, içerdiği lizin sayesinde cilt sağlığını iyileştirebilir. Lizin, vücudun kolajen üretimine katkıda bulunur ve bu da cildin elastikiyetini ve gençliğini korumaya yardımcı olabilir.





Tahinin faydalarını elde etmek için, dengeli bir diyet içinde düzenli olarak tüketebilirsiniz. Ancak, tahin kalorili bir gıda olduğu için miktarını kontrol etmek önemlidir, özellikle kilo kontrolü yapılıyorsa.



