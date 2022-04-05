Sahurda ne yenmeli? Canan Karatay'dan sahur mönüsü önerisi...

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, özellikle Ramazan ayında oruç tutanlar tarafından yakından takip ediliyor. İftar ve sahurda sağlıklı besinler tüketmek isteyenler ünlü doktorun sözlerini araştırıyor. Karatay sahurda tereyağı ve protein ağırlıklı beslenme olması gerektiğinin altını çiziyor. İşte Canan Karatay'ın sahur mönüsü ve sofrasından ayırmadığı 3 önemli besin...

CANAN KARATAY'IN SAHUR MENÜSÜ

Sahurda tereyağında pişirilmiş 2 yumurta, 1 avuç içi kadar beyaz peynir, 1 çay bardağı kadar ceviz içi, 10-15 zeytin ya da bir avuç içi kadar ramazan pidesinin içine tereyağı, peynir, domates, salatalık eklenerek tüketilmeli.

HASTALIKLARA KARŞI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 3 BESİN

Prof. Dr. Canan Karatay hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren 3 besini açıkladı:

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Turşu suyu: Turşu suyu bağışıklığı güçlendirir. Dost bakterileri vücutta çoğaltır. Bu nedenle bu üç besini tüketen hastalıklardan uzak durur. Ev turşusu: Sirkeli ev turşusu en başta hastalıklardan koruma özelliğine sahip. Enfeksiyonlardan korur. Sağlıklı bir vücut olmasını destekler. Vücudun direncini artırır. Ev yoğurdu: Bağışıklığı güçlendiren ev yoğurdu gün boyunca insanın diri kalmasını sağlar. Bağırsaklardaki dost bakterileri çoğaltır.

CANAN KARATAY KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Canan Efendigil Karatay 2 Mart 1942 yılında Elzaığ'da dünyaya geldi. Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı

Lise eğitimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Karatay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz Hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı. Karatay, görevini Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Karatay'la evlidir.