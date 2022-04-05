Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Sahurda ne yenmeli? Canan Karataydan sahur mönüsü önerisi
ÖZGÜN HABERLER

Sahurda ne yenmeli? Canan Karatay'dan sahur mönüsü önerisi...

Ramazan'da sahurda hazırlanacak sofralar için "Sahurda ne yenir?" sorusu sıklıkla merak ediliyor. Sahurda yenilecek yiyecekler gün içerisinde açlık ve susuzluğun yaşanmaması konusunda büyük öneme sahip. Prof. Dr. Canan Karatay'dan "Sahurda ne yemeliyiz?" diye soranlar için tavsiye geldi. İşte Canan Karatay'dan sahur mönüsü önerisi...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Canan Karataydan sahur sofrası için tavsiye: Sahurda ne yenmeli?
canan karatay

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, özellikle Ramazan ayında oruç tutanlar tarafından yakından takip ediliyor. İftar ve sahurda sağlıklı besinler tüketmek isteyenler ünlü doktorun sözlerini araştırıyor. Karatay sahurda tereyağı ve protein ağırlıklı beslenme olması gerektiğinin altını çiziyor. İşte Canan Karatay'ın sahur mönüsü ve sofrasından ayırmadığı 3 önemli besin...

CANAN KARATAY'IN SAHUR MENÜSÜ

Sahurda tereyağında pişirilmiş 2 yumurta, 1 avuç içi kadar beyaz peynir, 1 çay bardağı kadar ceviz içi, 10-15 zeytin ya da bir avuç içi kadar ramazan pidesinin içine tereyağı, peynir, domates, salatalık eklenerek tüketilmeli.

HASTALIKLARA KARŞI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 3 BESİN

Prof. Dr. Canan Karatay hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren 3 besini açıkladı:

  1. Turşu suyu: Turşu suyu bağışıklığı güçlendirir. Dost bakterileri vücutta çoğaltır. Bu nedenle bu üç besini tüketen hastalıklardan uzak durur.
  2. Ev turşusu: Sirkeli ev turşusu en başta hastalıklardan koruma özelliğine sahip. Enfeksiyonlardan korur. Sağlıklı bir vücut olmasını destekler. Vücudun direncini artırır.
  3. Ev yoğurdu: Bağışıklığı güçlendiren ev yoğurdu gün boyunca insanın diri kalmasını sağlar. Bağırsaklardaki dost bakterileri çoğaltır.

CANAN KARATAY KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Canan Efendigil Karatay 2 Mart 1942 yılında Elzaığ'da dünyaya geldi. Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı

Lise eğitimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Karatay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz Hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı. Karatay, görevini Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Karatay'la evlidir.

TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olunuyor.
Süper Lig kulübünün sahibi olabilir

Süper Lig
kulübünün sahibi olabilir

​Barış görüşmeleri için geldiği Türkiye'den ayrılmadı.
FETÖnün bankacısı Guardiana haber oldu: Aile fertleri Gülenin ilk öğrencilerinden

İSKİ'nin talebi kabul edildi.

'En korkunç savaş suçları işleniyor.'

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları.

İçişleri Bakanlığından İBB'nin personel alımına ilişkin açıklama geldi.
Hayatı boyunca tüysüz kalacak

Hayatı boyunca tüysüz kalacak

Görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı.
Teröristlere göz açtırmıyor

Teröristlere göz açtırmıyor

SİHA'lar hedefleri tam isabetle vuruyor.
52 kilogram altın detayı

52 kilogram altın detayı

Thodex iddianamesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.