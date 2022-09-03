Özgün Anlık altın fiyatları için gözler FED kararında Altın son durum uzman yorumları
ÖZGÜN HABERLER

Anlık altın fiyatları için gözler FED kararında: Altın son durum uzman yorumları

Altın fiyatları son günlerde baş döndüren bir seyir izlemekte. Altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatları takibi yaparken, küresel düzeyde yaşanan gelişmelere bağlı olarak petrol ile dolar kurunun hareketliği de anlık altın fiyatlarında rotayı değiştiriyor. Sarı metali güvenli liman görenler çeyrek altın fiyatı, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyat sorgulaması yapıyor. İşte 3 Eylül 2022 canlı altın fiyatları son durum bilgileri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 3 Eylül 2022 altın düşer mi çıkar mı?
Altın fiyatları

Son günlerde dalgalı seyreden altın fiyatlarında yön Fed kararıyla belli olacak. Altın yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını bekliyor. FED faiz kararı toplantısı 21 Eylül ve 22 Eylül’de yapılacak. Faiz kararı 22 Eylül’de açıklanacak. İşte faiz kararı öncesi canlı altın fiyatları son durum bilgileri.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı 1.014,48 TL,

Gram altın satış fiyatı 1.017,39 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Spot altın gram fiyatı alış 1.001,73 TL,

Spot altın gram fiyatı satış 1.002,68 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altın ons fiyatı alış 1.711,60 TL,

Ons altın satış fiyatı 1.712,78 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatı alış 1.602,77 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.639,39 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.411,07 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.537,50 TL,

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatı alış 3.195,52 TL,

Yarım altın fiyatı satış 3.278,78 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın fiyatı alış 6.411,07 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.537,50 TL,

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın fiyatı alış 6.701,73 TL,

Ata altın fiyatı satış 6.868,55 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 ayar bilezik fiyatı alış 558,11 TL,

14 ayar bilezik fiyatı satış 666,30 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik fiyatı alış 921,18 TL,

22 ayar bilezik fiyatı satış 951,02 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse fiyatı alış 16.384,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.583,00 TL.

Altın iner mi çıkar mı? Analiz yorumları

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan altın analizini şu şekilde yaptı:” Altın, hisse senedi piyasalarındaki zayıf risk iştahının ortasında doların güçlenmesiyle gerilemiş görünmektedir. Avrupa hisse senetleri ve ABD vadeli işlemleri, para politikasına yönelik giderek sıkılaşan görünüm ve Çin'deki karantinanın baskısı altında kaldı.

Dolar, yatırımcıların sığınak aramasıyla yükseldi ve faizsiz enstrüman olan altın da bu konjonktürde düşüş hareketinin içinde kaldı. Son FOMC şahinleşmesi ile beraber, altın yükselen dolar ve faizlerden olumsuz etkilenecek gözüküyor. Ons altında aşağı yönlü kısa vadeli görünüm, ABD verileri, Fed konuşmacıları ve bu etkilerin faiz fiyatlamasına yönelik hareketler oluşturmasıyla belirlenecektir.

HAK-İŞ: İşçi ve memurların vergi dilimleri yüzde 10’la sınırlansın
ÖZGÜN
HAK-İŞ: İşçi ve memurların vergi dilimleri yüzde 10’la sınırlansın

Balıkçılık destek kredisi nasıl alınır? Balıkçılara 15 milyon TL'ye kadar kredi veriliyor
ÖZGÜN
Balıkçılık destek kredisi nasıl alınır? Balıkçılara 15 milyon TL'ye kadar kredi veriliyor
Sayı 81e yükseldi

Sayı 81'e yükseldi

​Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Geleceğin askeri

'Geleceğin askeri'

Yeni milli teknolojilerle donatıldı.
Dünya basını Erdoğanın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi

Dakikada 950 atım hızına sahip.

​Cumhurbaşkanı Teknofest'te insansız savaş uçaklarını ziyaret etti.

Erdoğan'dan TEKNOFEST'te 'Kızılelma' vurgusu.

​İlk kez keşfedildi: Üzerinde dua yazıyordu.

Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

​Kremlin: İki lider görüşmede tahıl koridorunu ele aldı.

​Meteoroloji 4 ili uyardı.

Tüm dünyaya meydan okudu​: Düşmanın korkulu rüyası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.