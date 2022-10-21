Özgün Christoph Daumun hastalığı ne?
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Christoph Daum'un hastalığı ne?

Süper Lig’de başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımı çalıştıran 69 yaşındaki Alman Teknik direktör Christoph Daum, kansere yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanser tedavisi gördüğünü belirten Daum, bu süreçte mahremiyetine saygı beklediğini söyledi. Peki Christoph Daum kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Christoph Daum kimdir? Hangi takımları çalıştırdı?
Daum

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Christoph Daum, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.

DAUM’UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak,

"Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." görüşlerine yer verdi.

CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Paul Daum (d. 24 Ekim 1953, Oelsnitz, Erzgeb, Doğu Almanya), Alman teknik direktör ve eski futbolcudur. Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı. Türkiye'de yıllarca görev yapıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Türkiye'de en son Bursaspor'u çalıştırdı.

FUTBOL KARİYERİ

Daum, futbola 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında başladı. Bir sezon burada futbol oynadıktan sonra 3 sezon boyunca Eintracht Duisburg forması giydi. 1975'te 22 yaşındayken Köln II takımına transfer oldu. Daum'un buradaki en büyük başarısı 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu oldu. Daum ise final maçında forma giymemişti. O sezon sonunda 28 yaşında futbol hayatına son verdi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra 1981 yılında amatör olarak çalışmaya başladı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca 3 kez lider girdiği son haftalarda şampiyonluğu kaybetmiştir. 1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen'de, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise Fenerbahçe'de son haftada bıraktığı puanlarla şampiyonlukları kaybetmiştir.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

> FC Köln (1986)

> VfB Stuttgart (1990)

> Beşiktaş (1993-1994)

> Bayer Leverkusen (1996-1997)

> Austria Wien (2002)

> Fenerbahçe (2003-2004)

> Eintracht Frankfurt (2010-2011)

> Club Brugge (2011)

> Bursaspor (2013)

> Romanya mili futbol takımı (2016)

Christoph Daum'dan Almanlara tokat gibi Türk askeri cevabı!
FOTOĞRAF 7
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​Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’da görev yapan ve aynı zamanda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig'i kazanan Alman Teknik Direktör Christoph Daum, Türk askerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Title
Sport1 Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Daum, Milli Takım’ın Arnavutluk ve Fransa maçından sonra verdiği asker selamını eleştiren ve bunu ırkçılık boyutuna taşımaya çalışan Alman medyasına tokat gibi yanıt verdi.
Title
Türk ordusunun, Alman ordusuna benzemediğini ve daha dostane olduğunu ifade eden Alman hoca, yürütülen kampanyanın yanlış olduğunu söyledi.
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Daum'un açıklamaları şu şekilde: Türkiye’de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da çalıştım. Süper Lig’de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda birçok maçta gözlemci olarak bulundum.
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Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür. Ordu Türkiye’de muazzam bir tanıma sahiptir.
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Mehmetçik Vakfı’na ben de bağışta bulundum. Her Türk, askerine karşı şefkatlidir. Alman ordusunun her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Bizimkine benzemeyen büyük bir şefkati vardır.
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Türkiye’de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız, yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir.”
Christoph Daum'dan Almanlara tokat gibi Türk askeri cevabı!
Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan ve aynı zamanda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig'i kazanan Alman Teknik Direktör Christoph Daum, Türk askerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.


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