Deniz Gül kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? İşte genç yıldız hakkında merak edilenler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun kritik 6. hafta maçında Türkiye, güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya gelirken, A Milli Takım’ın ilk 11’inde sahaya çıkan Deniz Gül performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın ilk yarısında attığı beraberlik golü ile gündeme oturan genç futbolcunun kim olduğu, kariyeri ve hangi takımda forma giydiği futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı.





Deniz Gül kimdir?

2 Temmuz 2004 tarihinde İsveç’in Stockholm kentinde dünyaya gelen Deniz Gül, Türk baba ve İsveçli anneden olan çift kültürlü bir futbolcu. Fiziksel kapasitesi ve oyun zekâsı ile öne çıkan genç yetenek, özellikle son yıllarda Avrupa’daki yükselişiyle adından söz ettiriyor.

Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Yaşı: 21

Boy: 1.90 metre

Mevki: Santrfor

Ayak tercihi: Sağ

Gül, güçlü fiziği, ceza sahası içindeki hakimiyeti ve hava toplarındaki etkinliğiyle modern santrfor profiline uygun bir oyun tarzı sergiliyor.





Hangi takımda oynuyor?

Deniz Gül, 2024 yazında Avrupa’nın önemli kulüplerinden biri olan FC Porto’ya transfer olarak profesyonel kariyerinde büyük bir adım attı. Portekiz ekibinde santrfor bölgesinde forma giyen genç oyuncu, kısa sürede takımın hücum planlarında kendine önemli bir yer edinmeyi başardı.





Milli takım tercihi Türkiye