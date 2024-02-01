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Bakan Özhaseki duyurdu! Tarih belli oldu: Deprem bölgesindeki köy evlerinin ilk etabı teslim ediliyor

Deprem bölgesi için inşa edilen çelik köy evleri, depreme dayanıklı ve hızlı bir şekilde inşa edilebilen yapılar olarak tasarlan çelik köy evlerinin ilk etabı hak sahiplerine teslim edilecek? Köy evleri kaç katlı? Köy evlerine ahır var mı, yapıldı mı? İşte detaylar.

10:46 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:46 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ deprem köy evlerinde sona gelindi! Depremzedelerin konutlarına kavuşacağı tarih belli oldu
TOKİ deprem köy evlerinde sona gelindi! Depremzedelerin konutlarına kavuşacağı tarih belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,
merkezli depremlerden etkilenen illerde inşası süren çelik köy evlerinin ilk etabının teslim edileceğini bildirdi.

Deprem bölgesindeki çelik köy evler ne zaman teslim edilecek?

​​​​​​​Özhaseki, sosyal medya hesabından, yapımı tamamlanan çelik köy evlerine ilişkin görüntüleri paylaşarak, "
Çelik köy evlerimizin ilk etap teslimine başlıyoruz. Son 6 gün
." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürüyor. Şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplam 307 bin konutun yapımı devam ediyor. Depreme dayanıklı çelik köy evleri, bazı bölgelerde tek, bazı bölgelerde ahırlı ve 2 katlı olarak yapılacak.

#deprem
#köy evleri
#köy evleri teslim tarihi
12 dakika önce
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