Aile stratejik öncelik

Mahinur Özdemir Göktaş





Aile kurumu; küreselleşme, demografik dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanına nüfuz etmesi, toplumsal ve ekonomik sorunlar, çevre ve iklim sorunları ile afet ve acil durumlar kaynaklı önemli risk ve tehditlere maruz kalmaktadır. Tüm dünyada etkisini gösteren bu değişim ve dönüşüm sürecinin yüksek hızı bu eğilimi daha da güçlendirmektedir. Son dönemde, gelişmiş ülkelerin uzun süredir gündeminde olan nüfusun yaşlanması sorunu ülkemizde de belirginleşmeye başlamıştır. Bu görünüm altında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, toplumun temeli olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi ile dinamik nüfus yapımızın muhafaza edilmesine yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilân ettiğimiz 2025 Aile Yılı toplumun tüm kesimlerince teveccühle karşılanmıştır. Bakanlığımızın öncülüğünde, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve üniversiteler ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyonu etrafında kenetlenerek topyekûn bir seferberliğin parçası olmuştur. Ailelerin birliği ve beraberliği ile kuşaklar arası dayanışmanın kuvvetlendirilmesini amaçlayan 16 bini aşkın faaliyet ülke sathında yaygın bir şekilde hayata geçirilmiştir. Bu faaliyetler, “aile” kavramının 86 milyon vatandaşımızın gündeminin merkezine yerleşmesine vesile olmuştur.

2025 Aile Yılı, daha sistemli ve daha kapsayıcı adımlarla ailenin korunması ve güçlendirilmesine odaklanan politikalarımızın etki alanının genişletildiği bir yıl olmuştur. Nüfus Politikaları Kurulu’nda bütüncül değerlendirmeler sonucunda ortaya konan politikalar yıl içerisinde bir bir hayata geçirilmiştir. Ülkemizin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu kaynaklarıyla evlenecek gençlere sunduğumuz faizsiz kredi imkânı 81 il’e yaygınlaştırılmıştır. Bu imkân kapsamında sağlanan kredi miktarı 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yükseltilerek; 18-25 yaş arası çiftler için 250.000 TL, diğer durumlar için 200.000 TL olarak uygulanacaktır. Doğum destek sistemi güncellenerek, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan tüm çocuklar için geçerli olacak şekilde aylık doğum destekleri başlatılmıştır. 2025 Aile Yılı’nda 709 bin 853 anneye 8,7 milyar TL doğum destek ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması çalışmaları bağlamında önemli adımlar da atılmıştır. Kamu çalışanlarının yarım zamanlı çalışma yapabilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen alt mevzuat yürürlüğe konarak uygulamadaki sorunlar giderilmiştir. Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izni ve babalık sürelerinin uzatılarak eşitlenmesi ile koruyucu aile izninin tanımlanmasına dair mevzuat çalışmalarına öncülük edilmiştir. Çocuk bakım sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak kreş imkanlarının genişletilmesini sağlayacak bazı tedbirler alınmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kreşle ilgili harcamaları tasarruf tedbirleri dışına çıkarılmış, büyük konut projelerinde gündüz bakımevi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Ülke çapında faaliyet gösteren Aile Destek Merkezlerimiz (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz (SODAM) bünyesinde oluşturduğumuz oyun odaları ve kreşler ile kadınların ilgili merkezlerdeki faaliyetlere katılımları desteklenmiştir. 2026 yılından itibaren 81 ilde kademeli olarak işlerlik kazanması planlanan sosyal kreşler ile sosyal yardım faydalanıcıları öncelikli olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın kreşlere erişiminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye olarak, sosyal politikalara sadece kendi gündemine hapsolan değil, küresel gündemi inşa eden bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bugün ülkemiz, sosyal politikalar alanında, kapsayıcı yaklaşımıyla uluslararası alanda örnek gösterilen bir ülke konumundadır. Üzerinde çalıştığımız tüm konular dünyanın ortak meselesidir. Bu alanlarda sadece tehditleri izlemenin ötesinde, onlara karşı hem ulusal hem uluslararası düzeyde harekete geçmek gerekliliğine istinaden, yoğun bir “aile diplomasisi” yürütüyoruz. 2025 yılında düzenlediğimiz Uluslararası Aile Forumu’nda 26 ülkeden bakanların katılımıyla bu anlamda güçlü bir mesaj verdik. Aileyi güçlendirmeden hiçbir kalkınma modelinin, hiçbir sosyal politikanın kalıcı olamayacağını vurguladık. Geldiğimiz noktada, ailenin her geçen gün küresel ölçekte bir stratejik öncelik haline gelmekte olduğunu görmekten ve bu gündemi yönlendiren bir ülke konumunda olmaktan kıvanç duyuyoruz.

Sağlıklı, bilinçli, güçlü bağlara sahip ailelerin dayanağımız olmaya devam etmesini ve bu ailelerde seygiyle yetişen çocukların değerlerimizi gelecek nesillere aktarmasını önemsiyoruz. Sahada hayatlara dokunan eylemlerle bu doğrultuda ilerleyebilmek ve 2025 Aile Yılı’nda atmaya başladığımız adımları kalıcı kılabilmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2026-2035 dönemi Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmiştir. Önümüzdeki dönemde, gelecek on yılları şekillendirecek, beşerî sermayemizi güçlendirecek ve ülkemizin rekabetçiliğini destekleyecek politikaları aynı kararlılıkla uygulayacağız.