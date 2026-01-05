Talas’ta 2025’in morali 2026’ya güç katacak

Talas Belediyesi, 2025 yılını birbirinden önemli hizmet ve yatırımlarla geride bıraktı. Kültür-sanat, bilim-teknoloji ve sportif alanda gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkat çeken Talas Belediyesi, TEKNOFEST 2025 KKTC’de Türkiye Birincisi, Altyaş futbol takımları U 15 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak yurt çapında adından söz ettirirken Talas Millet Bahçesi, Engelli Özel Eğitim Uygulama Okulu, Sahaflar Çarşısı ve Kar Tanesi Gelinlik Evi gibi birbirinden değerli yatırımları da halkın hizmetine sundu.

VERİMLİ BİR YILI GERİDE BIRAKTIK

‘Şehri imâr ederken nesli ihyâ etmeyi ihmal ederseniz, ihmâl ettiğiniz nesil imâr ettiğiniz şehri tahrip eder’ sözüne atıfta bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Çok başarılı ve verimli bir yılı geride bıraktık. Bir yandan bina ve tesis inşa ettik, yol ve park yaptık ama bir yanda da başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere insanımız için çok önemli işler yaptık. Kültür-sanatta, bilim ve teknolojide, sporda güzel başarılar elde ettik. 2026 yılını da aynı kararlılıkta dopdolu geçirmek için yeni projeler ürettik. Bunları da günü gününe Talasımıza kazandıracağız” dedi.

MUTLULUĞUN ADRESİ TALAS MİLLET BAHÇESİ

Türkiye’de projesi yarışmayla belirlenen ilk ve tek millet bahçesi olan Talas Millet Bahçesi, görkemli bir törenle hizmete açıldı. Daha açılışı yapılmadan vatandaşların akınına uğrayan Talas Millet Bahçesi, bölge halkının keyifli saatler geçirdiği önemli bir dinlenme alanı haline geldi. Açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeye ilişkin detayları paylaşarak “Tam 2 yıl süren inşaat sürecinin ardından, 180 milyon TL maliyetle tamamladığımız Talas Millet Bahçemizi halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımla Talas’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12,3 metrekareye yükselttik. Burada 26 bin endemik bitki, 5 bin 500 ağaç, 42 bin çalı ve 70 bin metrekarelik çim alan mevcut. Ayrıca tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, engelli parkı, bilim ve nostalji temalı parklar, seyir terası, kamelyalar, otoparklar ve birçok dinlenme noktası yer alıyor” diye konuştu.

ÇEVREYE KATKISI ÖNCEDEN HESAPLANAN İLK PROJE

Projenin peyzaj mimarı Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ise konuşmasında Talas Millet Bahçesi’nin çevresel etkiler açısından Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çekerek, “Bu park, tasarımı yapılmadan önce karbon tutma kapasitesi, sıcaklık düşürücü etkisi ve afetlere karşı şehir direnci gibi çevresel verileri hesaplanarak inşa edilen ilk millet bahçesidir. Bu yönüyle sürdürülebilirliğe örnek teşkil ediyor” dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Başkan Yalçın’ın hizmetlerinden övgüyle bahsedip alandakilere ayakta alkışlattı. Çiçek, “Başkanım seni Talaslılar adına alkışlıyoruz. Ben de bu mahallede oturduğum için özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Talas, TEKNOFEST 2025 KKTC’yi salladı

Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi çatısı altında inovasyon eğitimi alan öğrenciler, TEKNOFEST 2025 KKTC Finalleri’nde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu. İlkokul düzeyinde yarışmaya katılan Talas Belediyesi takımı, üstün performans sergileyerek 670 bin proje arasından Türkiye birinciliğine ulaştı. Şampiyon takıma ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.

ORTAOKULLAR DA ILK 10’DA

Ortaokul düzeyindeki Talas Belediye takımı da 568 bin proje arasında Türkiye 10’unculuğunu kazanarak Prestij ödülüne layık görüldü. Teknofest KKTC zirve yürüyüşü yapan bir başka Talas Belediye takımı da lise kategorisinde 765 bin proje arasından Türkiye 17’ncisi olarak En iyi Sunum ve Ticarileştirme Potansiyeli ödülünü aldı. Öte yandan Talas’lı gençler, İstanbul’da düzenlenen Teknofest’te de Türkiye 7.’si ve 17.’si olarak büyük başarı elde etti.

Talas’ın altın çocukları yine tarih yazdı

Talas Belediyespor, altyapıdaki istikrarlı yükselişini Türkiye şampiyonluklarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl U14 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan takım, bu yıl U15 kategorisinde de aynı başarıyı göstererek üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu. Zonguldak’ta oynanan U15 Türkiye Şampiyonası final maçında Samsun Kadıköyspor’u 4-2’lik skorla mağlup eden Talas Belediyespor, şampiyonluk kupasıyla ilçeye döndü. Sporcular ve teknik heyet, aileleri, belediye personeli ve ilçe sakinlerinin katılımıyla, meşaleler eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

BAŞKAN YALÇIN DÜNYADAKİ 5 KİŞİDEN BİRİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2025 yılında dünyada sadece 5 kişiye verilen ‘Hizmet Madalyası’ sahibi olarak Azerbaycan Diaspora Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Bir Olalım, Birlik Olalım’ çevrimiçi toplantısına katıldı. Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov tarafından davet edilen Başkan Yalçın, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için Talas’ta gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı



