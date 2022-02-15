Özgün Doğalgaz faturası yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı kaç TL ödeniyor?
ÖZGÜN HABERLER

Doğalgaz faturası yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı kaç TL ödeniyor?

Doğalgaz yardımı, yeni yıl ile birlikte gelen doğalgaz zammı sonrasında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenecek olan doğalgaz faturası destek yardımının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Doğalgaz desteği kaç TL? Doğalgaz yardımı ne kadar ödenecek? Doğalgaz yardımı ödemeleri nasıl yapılacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz faturası yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı kaç TL ödeniyor?
doğalgaz desteği

Doğalgaz desteği başvurusu ve şartlarına yönelik sorgulamalar Şubat ayı içerisinde yapılmaya devam ediliyor. Hane bazlı ve yıllık olarak verilecek ödeme miktarı araştırılıyor. Peki, doğalgaz yardımı kaç lira verilecek?

DOĞALGAZ FATURASI YARDIMI KAÇ LİRA?

Yaklaşık 4 milyon haneye verilecek olan doğalgaz fatura ödeme desteği hane başına 450 lira ile 1150 lira arasında olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA ÖDENECEK?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre.

Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı!
ÖZGÜN
Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı!
Meteoroloji gün vererek uyardı

Meteoroloji gün vererek uyardı

​Kar ve yağmur yağışı geri geliyor.
Şampiyonlar Liginde final gibi maç

Şampiyonlar Ligi'nde
final gibi maç

​PSG-Real Madrid maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Elektrik faturamı ödeyemiyorum diyen Kılıçdaroğlu Sevgililer Günü fotoğrafı çekmek için İzmirden Ankaraya özel jetle uçtu

DAP şimdi de borsaya geliyor

DAP şimdi de borsaya geliyor

'Sağlıklı Evler' halka açılıyor.

400 milyon TL'lik yatırım

400 milyon TL'lik yatırım

​Kastamonu'ya 2 buçuk yılda yapıldı.

​Türkiye'nin 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

AK Parti'li vekil kalp krizi geçirdi

AK Parti'li vekil kalp krizi geçirdi

Fetani Battal ameliyata alındı.

Ordu'da araba çalan iki çocuk hakkında karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.