Doğalgaz faturası yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı kaç TL ödeniyor?

Doğalgaz desteği başvurusu ve şartlarına yönelik sorgulamalar Şubat ayı içerisinde yapılmaya devam ediliyor. Hane bazlı ve yıllık olarak verilecek ödeme miktarı araştırılıyor. Peki, doğalgaz yardımı kaç lira verilecek?

DOĞALGAZ FATURASI YARDIMI KAÇ LİRA?

Yaklaşık 4 milyon haneye verilecek olan doğalgaz fatura ödeme desteği hane başına 450 lira ile 1150 lira arasında olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA ÖDENECEK?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre.

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Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.