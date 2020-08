Doğum Sonrası İçin Hazırlık Nasıl Yapılır?

Rahatlık ve şıklığı bir arada buluşturan Lohusahamile.com her ihtiyatinizi karşılamayı amaçlar. Konforlu ve şık ürünleri doğum öncesi süreçte yanınızda olur iken doğum sonrası süreçte hem rahatlıkta hem şıklıkta yanınızda olur. Lohusa pijamasetleri annelerin misafir görmelerine hazır olmalarını sağlar. İçeresinde ihtiyacınız olan her ürünü bulabileceğiniz gibi annelerin rahat etmesini amaçlar. İsterseniz setleri oluşturabilirsiniz.

Doğum Sonrası Süreç Nedir

Doğum sonrası süreç çok kapsamlı bir süreçtir. Bebek eşyalarının tam olması gerekmektedir. Bebek yatağı, puseti, aksesuarları, battaniyesi ve kıyafetleri gibi temel malzemelerden oluşur. Doğum sonrası süreç annenin lohusalık döneminde al kurdelesi, pijama takımları, terlikleri gibi malzemelerde barındırır. Ayrıca misafirler için lohusa sepeti ve ikramlarımda olması gerekir. Bu süreçleri önceden planlamakta fayda vardır. Ayrıca ilk anları ölümsüzleştirmek için annenin ve bebegin hazır olması gerekir.

Kişiselleşen dünyada herkesin özel olduğu artık anlaşılmıştır. İsme özel bebek kıyafetleri doğum sürecinde sık tercih edilen ürünler arasında yer alır. Bebeğinizim ilk anında ona özel ürünler ile hazırlanması gerekmektedir. Lohusa gecelikmodelleri de isme özel hazırlanmaktadır. Anne bebeğin bu sarsıcı süreçte kendilerini özel ve eşsiz hissetmeleri ve mutlu olması gereklidir. Özellikle fotoğraf çekimler tek bir kez olur ve o anın özel olması gerekmektedir. Özellikle anneler kendilerini mutlu hissetmeleri için çeşitli aksesuarlar ile tamamlanması gerekmektedir. Renk renk taç çeşitleri anneler lohusalık heyecanı renkli yaşarlar. Al renkte, mor, pembe, mavi ve bahar renklerinde taçlar mevcuttur. Tamamlayıcı terlik takımları ile konsepte uygun tercih yapabilirsiniz. İsterseniz ayrıca gündelik hayata uygun pofumduk terliklerde tercih edebilirsiniz. Bu eşyaların saklanması ileride güzel anılar hatırlanmasına neden olur. Özel anlarınızı özel ve rahat ürünler ile taçlandırabilirsiniz.

Sadece Lohusa Değil Hamile Giyimde Var

Sadece lohusalık dönemi ve bebek ürünleri değil firmamız anne adaylarının her daim yanında. Hamile giyim ile anneleri her zaman rahat ettirmek amaçlanmıştır. Özellikle esnek ve pamuklu ürünler ile kilo alımına karşı uzun vadede kullanım sağlar. Terlemek, sıcak basması ya da üşemeye karşı düşünülerek tasarlanmıştır. Hamile pijama modelleri ile rahatlık kadar şıklıkta da yanınızdayız. Hamilelik kadınlara güzellik katsa da ödem ve huzursuzluk hissi onları kötü hissettirir. Özellikle ev içerisinde rahat etmek için giydikleri pijamaların basma kalıp yapıları bakımsız hissetmelerine neden olur şık modelleri ile hamilerin her zaman yanınızdayız. Her zevke uygun hamile giyim modellerimiz hem tasarım harikasıdır hem de konfor ve rahatlığın buluşmasıdır. Esnek yapısı ile uzun kullanım sağlar. Lohusalık döneminde de rahatlık ile kullanabilirsiniz.