100'den fazla ölü var: Somali'den dünyaya 'Doktorlarınızı gönderin' çağrısı

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Her şey itiraf etti: 'Ateşin çocukları' PKK’yı dolandırmış

Antalya’da orman yakacakları sırada yakalan 7 PKK’lı tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bursa’da kiralanan bir evde yapılan aramada EYP ve yanıcı maddeler ele geçirilirken, örgütün alt yapılanması olan “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” içinde yer alan örgüt üyesi M.U., geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangını görüntülerini montajlayarak kendisi tarafından yapılmış yeni bir eylem gibi gösterdiğini, bu şekilde para alarak örgütü dolandırdığını itiraf etti.