Arabalarda kullanılan o sistem 2027’den itibaren tarihe karışacak: Tamamen yasaklanıyor

8/09/2025, Pazartesi
G: 8/09/2025, Pazartesi
Tamamen gizli kapı kolları yasaklanıyor
Çin, güvenlik ve kullanım sorunları nedeniyle otomobillerdeki gizli kapı kollarını yasaklamaya hazırlanıyor. Düzenlemenin 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Çinli otomotiv düzenleyicileri, elektrikli araçlarda yaygınlaşan tamamen gizli kapı kollarını güvenlik ve işlevsellik sorunları nedeniyle yasaklamaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme Temmuz 2027’de yürürlüğe girecek, üreticilere uyum için bir yıl geçiş süresi tanınacak.


Buna göre, tamamen gizli kapı kolları kaldırılacak; ancak yarı gizli ya da geleneksel kollar kullanılabilecek. Yeni araçlarda mekanik yedekleme sistemi zorunlu olacak. Ayrıca kaza gibi olağanüstü durumlarda kapıların otomatik açılmasını sağlayacak güvenlik kriterleri de standartlara eklenecek.

Ciddi sorunlara yol açıyor


Uzmanlara göre gizli kapı kolları estetik ve aerodinamik katkı sunsa da, elektronik sistemlerin yüksek maliyeti, arıza riski ve olumsuz hava koşullarında işlev kaybı ciddi sorunlara yol açıyor.


Çarpışma testleri de bunu destekliyor. Elektronik kapıların kaza sonrası açılma oranı yüzde 67’de kalırken, mekanik sistemlerde bu oran yüzde 98’e ulaşıyor. Bu farkın, acil müdahalelerde hayati önem taşıdığı belirtiliyor.




