Çin, güvenlik ve kullanım sorunları nedeniyle otomobillerdeki gizli kapı kollarını yasaklamaya hazırlanıyor. Düzenlemenin 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Çinli otomotiv düzenleyicileri, elektrikli araçlarda yaygınlaşan tamamen gizli kapı kollarını güvenlik ve işlevsellik sorunları nedeniyle yasaklamaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme Temmuz 2027’de yürürlüğe girecek, üreticilere uyum için bir yıl geçiş süresi tanınacak.
Ciddi sorunlara yol açıyor
Uzmanlara göre gizli kapı kolları estetik ve aerodinamik katkı sunsa da, elektronik sistemlerin yüksek maliyeti, arıza riski ve olumsuz hava koşullarında işlev kaybı ciddi sorunlara yol açıyor.
Çarpışma testleri de bunu destekliyor. Elektronik kapıların kaza sonrası açılma oranı yüzde 67’de kalırken, mekanik sistemlerde bu oran yüzde 98’e ulaşıyor. Bu farkın, acil müdahalelerde hayati önem taşıdığı belirtiliyor.