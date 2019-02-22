Dünya 23 Şubat şantajı
AMERİKA

23 Şubat şantajı

Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi’nden Venezuela’ya yönelik “insani yardım” paravanlı ABD işgal planı bölgede gerilimi artırdı. 23 Şubat’ta başlayacağı ilan edilen saldırı öncesi Venezuela, Brezilya ile olan sınırını kapattı. Darbeci Guaido ve ABD ordusundan da Venezuelalı generallere tehdit ve şantaj yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Venezuela ordusuna çifte tehdit
Venezuela ordusuna çifte tehdit

ABD’nin “insani yardım” paravanıyla 23 Şubat’ta (yarın) başlatacağı işgal ve müdahale operasyonu öncesi Venezuela’da gerilim arttı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ordusundaki subayları “canlarıyla” tehdit etmesinin ardından, darbeci lider Juan Guaido ve ABD’nin Güney Amerika Gücü (Southcom) komutanı Amiral Craig Faller’dan benzer açıklamalar geldi. Washington’un baskı ve yaptırım politikasına rağmen,Venezuela’nun meşru lideri Nicolas Maduro’ya desteğinden geri adım atmayan ordu mensupları ise direnmeye devam ediyor.

Juan Guaido

“Askerlerin 3 günü var”

  • Darbeci Guaido, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise 23 Şubat’ta “insani yardımların” ülkeye girişine izin vermesi için orduya çağrıda bulundu. Venezuelalıların kışlalara gidip yardımların girişini talep edeceklerini kaydeden Guaido, ordunun “geçici başkanın emrini yerine getirmek ve anayasaya uygun hareket etmek için 3 günü olduğunu” belirterek üstü kapalı gözdağı verdi.

Craig Faller

‘İhanet edin’ çağrısı

Orduya diğer bir başka küstah çağrı da ABD’nin Güney Amerika Gücü (Southcom) Komutanı Amiral Craig Faller’dan geldi. Venezuela ordusuna “doğru olanı yapın” diye seslenen Faller, “Bu mesaj Venezuela silahlı kuvvetleri için. Nihayetinde yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız” tehdidinde bulundu.

Darbecilerden büyükelçiliğe işgal

Öte yandan Venezuela’nın Kosta Rika’daki elçiliği, darbeci kanat tarafından atandığı belirtilen büyükelçinin kontrolüne geçerken, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, “bir grup yabancının hırsızlar gibi” binaya girdiğini belirtti. Darbeci Juan Guadio tarafından büyükelçi olarak atandığı ifade edilen Maria Faria’nın, sabah saatlerinde Kosta Rika’nın başkenti San Jose’deki Venezuela Büyükelçiliğine girerek, işgal ettiği belirtildi.

  • Caracas kırmızı alarmda
  • 23 Şubat tarihi yaklaşırken, Nicolas Maduro yönetimi de ülke sınırılarındaki tedbirlerini artıyor. Maduro, “halkı korumak için” ülkenin Brezilya’yla sınırının kapattı. Maduro, Kolombiya ile de sınırın tamamen kapatılması fikrini gözardı etmediğini belirtti. Venezuela’nın bu iki ülkeyle olan sınırlarına asker sevkiyatı devam ederken, Karayip Denizi’nden girişler de kontrol altına alındı. Venezuela ordusu, ABD’nin göndermeyi planladığı insani yardımların ülkeye ulaşmasını engellemek için limanlarını Pazar gününe kadar gemi çıkışına kapattı. Ordu kararnamesinde, “Güvenlik gerekçesiyle bütün limanlardan gemi çıkışları askıya alınmıştır” ifadesi yer aldı. Öte yandan Fransız havayolu şirketi Air France, başkent Caracas’a uçuşlarını pazartesi gününe kadar durdurduğunu ilan etti.

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