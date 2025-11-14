250 yıllık “penny”lerin basımı durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık iki buçuk asırdır dolaşımda olan 1 sentlik madeni para, yani “penny”, çarşamba günü Philadelphia tesisinde son kez üretildi. Böylece Trump yönetiminin altı ay önce aldığı karar resmen uygulanmaya başlandı. Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Haznedarı Brandon Beach, bundan sonra basılacak yeni penny’lerin yalnızca koleksiyon amaçlı olacağını ve sınırlı sayıda üretileceğini açıkladı. ABD Bankacılar Birliği’ne göre hâlâ dolaşımda yaklaşık 250 milyar penny bulunuyor. Resmi adıyla “cent”, ilk olarak 1787’de Benjamin Franklin’in tasarladığı güneş saati figürüyle basıldı. ABD Darphanesi, penny üretiminin durdurulmasıyla vergi mükelleflerinin yılda yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf edeceğini açıkladı.